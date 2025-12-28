Gazzelileri bir de şiddetli yağış vurdu! 250 binden fazla kişi etkilendi

İsrail’in saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen Filistinliler, yaşamlarını derme çatma çadırlarda sürdürmeye çalışıyor.

Gazze'de can kaybı 70 bin 945 oldu: İsrail saldırılarına devam ediyor

İsrail ablukası altındaki Gazze’de, sivillerin barındığı bazı çadırlar, etkisini gösteren şiddetli yağış sebebiyle sular altında kaldı. Yetkililer, olumsuz hava şartlarının, barınma merkezlerinde kalan Filistinlilerin yaşadığı zorlukları daha da ağırlaştırdığını ifade etti.

250 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ ETKİLENDİ!

Gazze’de bulunan Hükümet Medya Ofisi, çoğunluğu temel korumadan yoksun çadır ve geçici barınaklarda yaşayan yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin 250 binden fazlasının, olumsuz hava koşullarından doğrudan etkilendiğini belirtti.

CAN KAYBI 70 BİNİ AŞTI!

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları nedeniyle Gazze'de can kaybı 70 bin 945’e yükseldi. Varılan ateşkese rağmen İsrail ordusu saldırılarına devam ederken Gazze'de enkaz altında hala cansız bedenlerin olduğu bildiriliyor.