Gazzelileri bir de şiddetli yağış vurdu! 250 binden fazla kişi etkilendi

Gazzelileri bir de şiddetli yağış vurdu! 250 binden fazla kişi etkilendi
Yayınlanma:
Gazze’de, Filistinliler için kurulan çadırlar, şiddetli yağış nedeniyle sular altında kaldı. Gazze’deki Hükümet Medya Ofisi, 250 binden fazla Filistinlinin, olumsuz hava koşullarından doğrudan etkilendiğini açıkladı.

İsrail’in saldırıları nedeniyle yerlerinden edilen Filistinliler, yaşamlarını derme çatma çadırlarda sürdürmeye çalışıyor.

Gazze'de can kaybı 70 bin 945 oldu: İsrail saldırılarına devam ediyorGazze'de can kaybı 70 bin 945 oldu: İsrail saldırılarına devam ediyor

İsrail ablukası altındaki Gazze’de, sivillerin barındığı bazı çadırlar, etkisini gösteren şiddetli yağış sebebiyle sular altında kaldı. Yetkililer, olumsuz hava şartlarının, barınma merkezlerinde kalan Filistinlilerin yaşadığı zorlukları daha da ağırlaştırdığını ifade etti.

aa-20251227-40093996-40093967-gazzede-kis-sartlari-filistinlilerin-yasamini-zorlastiriyor.jpg

250 BİNDEN FAZLA FİLİSTİNLİ ETKİLENDİ!

Gazze’de bulunan Hükümet Medya Ofisi, çoğunluğu temel korumadan yoksun çadır ve geçici barınaklarda yaşayan yaklaşık 1,5 milyon yerinden edilmiş Filistinlinin 250 binden fazlasının, olumsuz hava koşullarından doğrudan etkilendiğini belirtti.

aa-20251227-40093996-40093971-gazzede-kis-sartlari-filistinlilerin-yasamini-zorlastiriyor.jpg

CAN KAYBI 70 BİNİ AŞTI!

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırıları nedeniyle Gazze'de can kaybı 70 bin 945’e yükseldi. Varılan ateşkese rağmen İsrail ordusu saldırılarına devam ederken Gazze'de enkaz altında hala cansız bedenlerin olduğu bildiriliyor.

Kaynak:AA-DHA

AKP'li eski vekil emekli maaşını şimdiden duyurdu: Erdoğan bu rakamın altına inmez
Yüzde 100 zam geldi! Yeni yılın plastik poşet fiyatı belli oldu
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Zorunlu trafik sigortası tarifesinde değişiklik!
Uzmandan emekli ve memur maaşı hesabı: 5 Ocak'ta ne olacak?
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Kaşıntı şikayetiyle gitti: Burnundan çıkanlar şoke etti
Gram altın 10 bin liraya koşuyor: Tarih verdi
Meclis'te neler oldu neler
Meclis'te neler oldu neler
İstanbul'da kar yağışı başladı! Beklenenden erken geldi: Türkiye beyaza büründü
İçten yanmalı motorlar ölmeyi reddediyor
İçten yanmalı motorlar ölmeyi reddediyor
Dünya
Son Dakika | Brigitte Bardot hayatını kaybetti
Son Dakika | Brigitte Bardot hayatını kaybetti
Yapay zekayla milyarder oldular! İşte liste…
Yapay zekayla milyarder oldular! İşte liste…