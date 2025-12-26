Gazze'de can kaybı 70 bin 945 oldu: İsrail saldırılarına devam ediyor

İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik saldırılarında yaşamını yitirenlerin sayısı artmaya devam ediyor. Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, son 48 saatte 3 Filistinlinin daha hayatını kaybettiğini ve toplam can kaybının 70 bin 945’e yükseldiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, son 48 saat içinde 2’si enkaz altından çıkarılan 3 kişinin naaşının hastanelere ulaştırıldığı, ayrıca 16 yaralının tedavi altına alındığı bildirldi.

İsrail'i ateşkes de durduramadı: İmzadan sonra 405 Filistinli öldürüldü!

Nobel Barış Ödüllü aktivist kayıplara karıştı: İran'da gözaltına alınmıştı

Ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail saldırılarında 410 sivilin yaşamını yitirdiği, 1134 kişinin yaralandığı ve enkaz altından 654 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı ifade edildi.

İsrail’in Gazze Şeridi’ne Ekim 2023’te başlattığı saldırılardan bu yana toplam can kaybının 70 bin 945’e, yaralı sayısının ise 171 bin 211’e ulaştığı kaydedildi.

ATEŞKES YÜRÜRLÜĞE GİRDİ AMA UYGULANMADI

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim’de Mısır’da yürütülen müzakerelerde İsrail ile Hamas’ın Gazze’de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını açıklamıştı. Mısır’da imzalanan ve İsrail hükümetinin onayladığı anlaşma 10 Ekim’de yürürlüğe girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.