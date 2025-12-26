Nobel Barış Ödüllü aktivist kayıplara karıştı: İran'da gözaltına alınmıştı

İran’da kadın hakları ve ifade özgürlüğüyle ilgili mücadelesiyle tanınan Nobel Barış Ödüllü Nergis Muhammedi, şüpheli şekilde yaşamını yitiren Avukat Xosro Ali Kurdi için düzenlenen anmaya katılmasının ardından gözaltına alındı.

İnsan hakları savunucusu Muhammedi ve çok sayıda aktivistten, gözaltına alınmalarının ardından 15 gündür haber alınamıyor.

AİLESİNDEN AÇIKLAMA

Muhammedi hakkında açıklama yapan ailesi, kendisinden 15 gündür haber alamadıklarını ve Muhammedi ve diğer aktivistlerin sağlık durumlarına ilişkin kendilerine herhangi bir bilginin verilmediğini bildirdi.

MUHAMMEDİ HAKKKINDA 'TEK KİŞİLİK HÜCRE' İDDİASI

Ailesi, aktivistin tek kişilik hücrede tutulduğuna dair bilgi aldıklarını ancak söz konusu iddiayla ilgili resmi kaynaklardan bilgi alamadıklarını belirtti.

Açıklamada, iletişim hakkının engellenmesinin kabul edilemez olduğunu vurgulayan aile, söz konusu ihmalin kaygılarını ciddi biçimde artırdığını ifade etti.

Nergis Muhammedi ve diğer aktivistlerle iletişim kurulması için çağrıda bulunulan açıklamada, yıllardır tek kişilik hücre uygulamalarına karşı mücadele yürüten Muhammedi’nin dış dünya ile derhal iletişim kurabilmesinin sağlanması, gözaltı koşullarına ilişkin tam şeffaflık gösterilmesi ve tüm gözaltındaki kişilerin gecikmeksizin serbest bırakılması talep edildi.

NERGİS MUHAMMEDİ KİMDİR?

Nergis Muhammedi, İranlı bir insan hakları ve kadın hakları savunucusudur. Uzun yıllardır İran’da özellikle kadınlara yönelik ayrımcılık, ifade özgürlüğü ihlalleri ve idam cezasına karşı yürüttüğü çalışmalarla tanınmaktadır. Fizik eğitimi alan Muhammedi, daha sonra insan hakları alanında aktif olarak çalışmaya başlamış ve İran’daki İnsan Hakları Savunucuları Merkezi’nde önemli görevler üstlenmiştir.

İran yönetimini eleştiren faaliyetleri ve açıklamaları nedeniyle defalarca gözaltına alınan ve tutuklanan Nergis Muhammedi, “rejime karşı propaganda yapmak” ve “ulusal güvenliğe karşı faaliyetlerde bulunmak” gibi suçlamalarla uzun hapis cezalarına çarptırılmıştır. Çoğu zaman Tahran’daki Evin Cezaevi’nde tutulan Muhammedi, cezaevindeyken de işkence, kötü muamele ve idam cezası gibi konularda sesini duyurmaya devam etmiştir.

Uluslararası kamuoyunda İran’daki kadın hakları mücadelesinin simge isimlerinden biri olarak görülen Nergis Muhammedi’ye, bu çalışmaları nedeniyle 2023 Nobel Barış Ödülü verilmiştir. Cezaevinde olduğu için ödülü kendisi teslim alamamış, ödül Oslo’da düzenlenen törenle çocukları tarafından alınmıştır. Muhammedi, özellikle “Jin, Jiyan, Azadi (Kadın, Yaşam, Özgürlük)” sloganıyla anılan protesto sürecinde İran’daki kadınların ve muhaliflerin yaşadığı baskıların dünyaya duyurulmasında önemli bir figür olarak kabul edilmektedir.