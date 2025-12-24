İngiltere'de gözaltına alınmıştı: İklim aktivisti Greta hakkında yeni gelişme

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg, İngiltere’de Filistin yanlısı protestoculara destek verdiği gerekçesiyle Londra’da gözaltına alındı. Thunberg, İngiliz hükümeti tarafından terör örgütü listesine alınan Palestine Action grubunun tutuklu üyelerinin açlık grevine destek amacıyla düzenlenen eyleme katıldı.

Aktivist Greta Thunberg gözaltına alındı

Thunberg ve beraberindeki bir grup aktivist, İsrail merkezli Elbit Systems’e hizmet verdiği gerekçesiyle hedef alınan Aspen Sigorta binası önünde protesto gerçekleştirdi. Eylem sırasında aktivistlerin binaya kırmızı boya attığı belirtildi. Olay yerine gelen İngiliz polisi, 22 yaşındaki Thunberg ile birlikte bir kişiyi gözaltına aldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, bina önünde oturma eylemi yapan Thunberg’in elinde “Filistin hareketinin yanındayım, soykırımın karşısındayım” yazılı pankart bulunduğu, pankartına el konulduktan sonra gözaltına alınmıştı.

KEFALETLE SERBEST BIRAKILDI

Palestine Action grubuna destek amacıyla pankart açtığı gerekçesiyle gözaltına alınan Greta Thunberg’in kefaletle serbest bırakıldığı bildirildi. Thunberg’in mart ayına kadar kefalet şartları kapsamında serbest olacağı ifade edildi.