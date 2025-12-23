Aktivist Greta Thunberg gözaltına alındı

İngiltere'de tutuklu Filistin destekçisi protestoculara destek veren İsveçli Greta Thunberg, Londra'da gözaltına alındı.

GRETA THUNBERG GÖZALTINA ALINDI

İngiliz hükümeti tarafından terör örgütü listesine alınan Palestine Action'ın tutuklu 6 üyesinin açlık grevine destek veren Greta Thunberg, beraberindeki bir grup aktivist ile Londra'daki bir sigorta şirketi önünde eylem düzenledi.

İsrail merkezli Elbit Systems'e hizmet sunduğu için Aspen Sigorta'nın önünde gerçekleşen eylemde aktivistler binaya kırmızı boya fırlattı.

Olayın ardından eylem noktasına gelen İngiliz polisi 22 yaşındaki genç aktivist Greta Thunberg ile bir kişiyi gözaltına aldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bina önünde oturma eylemi düzenleyen Thunberg, elindeki 'Filistin hareketinin yanında, soykırımın karşısındayım' yazılı pankartı alınarak gözaltına alındığı görüldü.

SOYKIRIMA TEPKİ GÖSTEREN EYLEMCİLERİN AÇLIK GREVİ DEVAM EDİYOR

İngiliz hükmetinin terör örgütü listesine aldığı Plaestine Action hareketi üyesi 6 genç tutuklandıktan sonra cezaevinde açlık grevine başladı.

Açlık grevi, yaşları 20 ile 31 arasında değişen ve 1 yıldan fazladır tutuklu bulunan Qesser Zuhrah, Amu Gib, Heba Muraisi, Teuta Hoxha, Kamran Ahmed, Lewie Chiaramello, Jon Cink ve Umer Khalid tarafından başlatıldı.

Eylem, 1981’deki İrlanda Cumhuriyet Ordusu (IRA) üyelerinden 10’unun yaşamını yitirdiği açlık grevinden bu yana İngiltere’deki en büyük koordineli açlık grevi olarak nitelendiriliyor.

Hastaneye kaldırılan Cink ve kas distrofisi hastalığı bulunan Khalid, sırasıyla 41’inci ve 13’üncü günde grevi bırakmak zorunda kaldı. Geri kalan 6 eylemci, açlık grevini sürdürürken Chiaramello, diyabet hastalığı yüzünden iki günde bir öğün yemek yiyerek eylemine devam ediyor.