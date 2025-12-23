Aktivist Greta Thunberg gözaltına alındı

Yayınlanma:
İsveçli aktivist Greta Thunberg, İngiletere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Filistin eyleminde gözaltına alındı.

İngiltere'de tutuklu Filistin destekçisi protestoculara destek veren İsveçli Greta Thunberg, Londra'da gözaltına alındı.

GRETA THUNBERG GÖZALTINA ALINDI

İngiliz hükümeti tarafından terör örgütü listesine alınan Palestine Action'ın tutuklu 6 üyesinin açlık grevine destek veren Greta Thunberg, beraberindeki bir grup aktivist ile Londra'daki bir sigorta şirketi önünde eylem düzenledi.

İsrail merkezli Elbit Systems'e hizmet sunduğu için Aspen Sigorta'nın önünde gerçekleşen eylemde aktivistler binaya kırmızı boya fırlattı.

yeni-proje-12.jpg

Olayın ardından eylem noktasına gelen İngiliz polisi 22 yaşındaki genç aktivist Greta Thunberg ile bir kişiyi gözaltına aldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde bina önünde oturma eylemi düzenleyen Thunberg, elindeki 'Filistin hareketinin yanında, soykırımın karşısındayım' yazılı pankartı alınarak gözaltına alındığı görüldü.

tutsaklar-olurken-hukumet-izliyor-1.webp

Venedik’te Greta Thunberg ve aktivistlere şehre giriş yasağıVenedik’te Greta Thunberg ve aktivistlere şehre giriş yasağı

Greta Thunberg İsrail'in işkencesini anlattı! Adının yanına hakaretler yazıp iğrenç çizimler yaptılarGreta Thunberg İsrail'in işkencesini anlattı! Adının yanına hakaretler yazıp iğrenç çizimler yaptılar

SOYKIRIMA TEPKİ GÖSTEREN EYLEMCİLERİN AÇLIK GREVİ DEVAM EDİYOR

İngiliz hükmetinin terör örgütü listesine aldığı Plaestine Action hareketi üyesi 6 genç tutuklandıktan sonra cezaevinde açlık grevine başladı.

Açlık grevi, yaşları 20 ile 31 arasında değişen ve 1 yıldan fazladır tutuklu bulunan Qesser Zuhrah, Amu Gib, Heba Muraisi, Teuta Hoxha, Kamran Ahmed, Lewie Chiaramello, Jon Cink ve Umer Khalid tarafından başlatıldı.

Eylem, 1981’deki İrlanda Cumhuriyet Ordusu (IRA) üyelerinden 10’unun yaşamını yitirdiği açlık grevinden bu yana İngiltere’deki en büyük koordineli açlık grevi olarak nitelendiriliyor.

Hastaneye kaldırılan Cink ve kas distrofisi hastalığı bulunan Khalid, sırasıyla 41’inci ve 13’üncü günde grevi bırakmak zorunda kaldı. Geri kalan 6 eylemci, açlık grevini sürdürürken Chiaramello, diyabet hastalığı yüzünden iki günde bir öğün yemek yiyerek eylemine devam ediyor.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

Türkiye'ye vizeyi kaldırdı
Türkiye'ye vizeyi kaldırdı
SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
SGK uzmanı yüksek emekli promosyonu almanın yollarını açıkladı
Şekeri unutun! Bir sonraki kahvenize zeytinyağı eklemeye hazır mısınız?
Son Dakika | Köprü ve otoyollara yeni yıl zammı duyuruldu
Dünyanın en uzunu: Bu uçuş tam 29 saat sürdü!
Dünyanın en uzunu: Bu uçuş tam 29 saat sürdü!
102 yaşındaki askerin en büyük hayali emekli olmak
Türk giyim markası satıldı: Yüzlerce mağazası var
Türk giyim markası satıldı: Yüzlerce mağazası var
Uzman jandarmaların hakları ne zaman teslim edilecek?
Otomobillerde yuvarlak direksiyon tarihe karışıyor!
Otomobillerde yuvarlak direksiyon tarihe karışıyor!
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Dünya
Zelenski açıkladı! Rusya’dan Ukrayna’ya yoğun hava saldırısı
Zelenski açıkladı! Rusya’dan Ukrayna’ya yoğun hava saldırısı
İsrail, Yunanistan ve GKRY üçlü zirvede bir araya geldi! 'Tarihsel hakimiyet' mesajı!
İsrail, Yunanistan ve GKRY üçlü zirvede bir araya geldi! 'Tarihsel hakimiyet' mesajı!