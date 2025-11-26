Venedik’te Greta Thunberg ve aktivistlere şehre giriş yasağı

İsveçli iklim aktivisti Greta Thunberg ve Extinction Rebellion üyesi toplam 36 aktivist, Venedik'te gerçekleştirdikleri sıra dışı eylemle iklim krizine dikkat çekti. Aktivistler, kentin merkezindeki Büyük Kanal’ın suyunu neon yeşili bir boya ile renklendirerek sembolik bir protestoya imza attı.

Aktivistler, aynı zamanda Rialto Köprüsü’ne “Stop Ecocide / Ekosid Durdurulsun” yazılı büyük bir pankart asarken, kırmızı kıyafetler ve yüzlerini kapatan tüllerle şehrin turistik noktalarında sessiz bir yürüyüş düzenledi. Extinction Rebellion, protestonun Brezilya’da düzenlenen Cop30 iklim zirvesinin kapanış gününe denk getirildiğini ve amacın dünya liderlerinin iklim politikalarındaki yetersizliği görünür kılmak olduğunu açıkladı.

YEREL YÖNETİMDEN SERT TEPKİ

Venedik’in bağlı olduğu Veneto Bölgesi Valisi Luca Zaia, eyleme sert tepki gösterdi. Zaia, bu eylemi “Venedik’in tarihi mirasına ve kırılgan yapısına saygısızlık” olarak nitelendirdi. Boyanın çevre dostu olduğu iddia edilse bile böyle bir müdahalenin risk barındırdığını savundu.

Ancak Extinction Rebellion, kullanılan boyanın çevreye kesinlikle zararsız olduğunu belirtirken, bazı turistlerin protestoyu iklim krizinin yıkıcı sonuçlarına işaret eden “meşru bir eylem” olarak gördüğü ifade edildi.

Eyleme katılan Greta Thunberg ve 35 aktivist, Hava Güvenliği Kanunu'nu ihlal ettikleri gerekçesiyle 150 euro para cezasına çarptırıldı ve 48 saat boyunca şehre giriş yasağı aldı. Grup, eş zamanlı olarak benzer protestoların Cenova, Padova, Torino, Bologna ve Taranto dahil on İtalyan kentinde gerçekleştirildiğini duyurdu.