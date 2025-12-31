Avrupa’da savaş çanları çalıyor! Putin’e saldırı iddiasından sonra Rusya’dan nükleer hamle

Kremlin'in Rusya Devlet Başkanı Putin'in başkanlık konutuna Ukrayna tarafından dron saldırısı düzenlendiği iddiasının ardından Moskova yönetimi, nükleer kapasitesine sahip Oreshnik füzelerini Belarus'a konuşlandırdığını duyurdu.

Rusya, Belarus'ta “en yeni” nükleer kapasiteli füze sistemlerini konuşlandırdığını duyurdu. Bu adım, Moskova'nın, Ukrayna'nın Cumhurbaşkanı Putin'in konutuna drone saldırısı düzenlediğini iddia etmesinden sadece bir gün sonra geldi.

GÖRÜNTÜLER YAYIMLANDI

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından paylaşılan görüntülerde, yeni "Oreshnik" füze sistemlerinin karlı bir ormanda hareket halinde olduğu ve askerlerin doğu Belarus'taki bir hava üssünde bu sistemleri kamufle ettiği görülüyor. Belarus lideri Alexander Lukaşenko, ülkesine 10 adet Oreshnik sistemi konuşlandırılacağını söyledi. Putin ise sistemlerin aktif göreve başladığını doğruladı ve Ukrayna'dan daha fazla toprak alma niyetini yineledi.

DRONE SALDIRISI İDDİALARI VE TEPKİLER

Hamle, Rusya'nın iddialarının ardından geldi. Kremlin, Ukrayna'nın Novgorod bölgesindeki bir başkanlık sarayına 91 drone ile saldırı düzenlediğini öne sürmüştü. Ancak Kremlin, bu iddiayı destekleyecek bir kanıt sunmadı. Sözcü Dmitriy Peskov, tüm füzeler düşürüldüğü için enkaz bulunmadığını belirtti. Rus medyası, bölge sakinlerinin patlama sesi duymadığını ve doğrulanmış görüntüler olmadığını aktardı.

UKRAYNA: BÖYLE BİR SALDIRI YOK

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha, Rusya'nın bu hikayeyi uydurduğunu iddia ederek diğer ülkeleri görmezden gelmeye çağırdı. Sybiha, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Neredeyse bir gün geçti ve Rusya hala suçlamalarına dair makul bir kanıt sunmadı. Sunmayacaklar da. Çünkü yok. Böyle bir saldırı olmadı" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

