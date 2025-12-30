Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 28-29 Aralık gecesi Novgorod bölgesinde, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in resmi konutuna Kiev tarafından "terör saldırısı" düzenlendiğini söyleyerek, bu saldırıyı kınadığı yazılı bir açıklama yaptı.

Son dakika|Putin'in konutuna İHA saldırısı

KİEV'İ 'TERÖRİST' İLAN ETTİ

Lavrov, açıklamasında Rusya’ya yönelik destek ve dayanışma gösteren yabancı dostlarına ve ortaklarına teşekkür ettiklerini ifade etti.

Lavrov, yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Bu olay, Kiev'de yasa dışı olarak iktidarı elinde tutan bir grup bireyin terörist niteliğini bir kez daha teyit etmiştir. Onların doğrudan emirleri altında, daha önce Rusya'da yolcu treni bombalamaları, tamamen sivil hedeflere yönelik çok sayıda saldırı ve gazetecilerin, politikacıların ve kamu figürlerinin öldürülmesi gerçekleştirilmiştir."

Çözüm sürecinin, Rusya-ABD öncülüğünde yürütüldüğünü kaydeden Lavrov, Ukrayna için 'kesin güvenlik garantileri' talep eden Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyelerinin, kimi koruduğunu sordu.

4 ÜLKENİN KİEV YÖNETİMİNİ KORUDUĞUNU SÖYLEDİ

Brüksel, Berlin, Paris ve Londra’nın amaçlarının, "uluslararası hukukun tüm normlarına aykırı uygulamalarla hayatta kalmaya çalışan" Kiev yönetimini korumak olduğunu belirtti. Avrupa’nın Rusya’ya karşı yeni saldırı planı ilan ettiğini ve bu planı uygulamak için Rusya'nın yanında bu tür bir oluşuma ihtiyaç duyduğunu değerlendiren Lavrov, Kiev yönetimi ve dış destekçilerinin bu politikasını sona erdirmesi gerektiğinin altını çizdi.

Bu politikaların devam etmesi halinde Ukrayna krizinin güvenilir ve uzun vadeli bir çözüme kavuşturulmasına yönelik müzakerelerin başarıya ulaşmasının mümkün olmadığını ifade eden Lavrov, bunun uluslararası toplum tarafından açıkça görüldüğünü kaydetti.