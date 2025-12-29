Son dakika|Putin'in konutuna İHA saldırısı

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Putin'in Novgorod'da bulunan konutuna İHA saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Ukrayna lideri Zelenski ise, haberin yalan olduğunu ve Rusya'nın müzakereleri baltalamak için zemin hazırladığını söyledi.