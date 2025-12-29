Son dakika|Putin'in konutuna İHA saldırısı

Son dakika|Putin'in konutuna İHA saldırısı
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Putin'in Novgorod'da bulunan konutuna İHA saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Ukrayna lideri Zelenski ise, haberin yalan olduğunu ve Rusya'nın müzakereleri baltalamak için zemin hazırladığını söyledi.

Rus basınında yer alan habere göre, devlet başkanı Vladimir Putin’in Novgorod bölgesinde bulunan konutuna, Ukrayna tarafından saldırı girişiminde bulunuldu.

LAVROV AÇIKLAMA YAPTI

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, yaptığı açıklama ile 29 Aralık gecesi Kiev rejiminin Novgorod bölgesindeki Rusya cumhurbaşkanlığı konutuna saldırı girişiminde bulunduğunu duyurdu.

Lavrov gazetecilere yaptığı açıklamada "28-29 Aralık 2025 gecesi, Kiev rejimi Novgorod bölgesindeki Rusya başkanlık konutuna 91 uzun menzilli insansız hava aracı kullanarak terör saldırısı düzenledi" ifadelerini kullandı.

Lavrov, resmi devlet konutuna, düzenlenen saldırı girişiminden ötürü müzakere pozisyonlarının değişeceğini dile getirdi.

ZELENSKİ HABERİ YALANLADI

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise, saldırı girişimi iddiasını yalanlayarak, Rusya'nın müzakereleri baltalamak istediğini belirtti.

Ayrıntılar geliyor...

Dünyanın en büyük 33 metrelik yılanı yakalandı
Üç dev banka açıkladı: İşte 2026'da altının rotası
Somali Cumhurbaşkanı Türkiye'ye geliyor!
Son Dakika | Hamas duyurdu: Ebu Ubeyde öldürüldü
