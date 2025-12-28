Trump Putin ile telefonda görüştü

Trump Putin ile telefonda görüştü
Trump, Zelenskiy görüşmesi öncesi Rus Lider Putin ile görüştü. Trump açıklamasında, görüşmenin çok iyi ve verimli geçtiğini söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Ukrayna konusunun ele alındığı belirtilirken Trump, Putin ile çok iyi ve verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini söyledi.

"ÇOK İYİ VE SON DERECE VERİMLİ"

Trump, Volodimir Zelenkiy ile yapacağı görüşme öncesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile verimli bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.

Görüşmenin "çok iyi ve son derece verimli" geçtiğini söyleyen Trump, sosyal medtya platformu Truth Social üzerinden açıklamada temasın Beyaz Saray adına değil, bizzat kendisi tarafından yapıldığını özellikle altını çizdi.

"ZELENSKİ İLE GÖRÜŞME ÖNCESİNDE..."

Trump, "Bugün saat 13:00'te Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile yapacağım görüşme öncesinde Rusya Devlet Başkanı Putin ile çok verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdim. Görüşme Mar-a-Lago'nun ana yemek salonunda gerçekleşecek. Basın mensupları davetlidir. Bu konuya gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederim!" ifadelerini kullandı.

