Kanada Başbakanı ile Zelenski arasında kritik görüşme

Kanada Başbakanı Mark Carney, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski ile görüştü.

Kanada Başbakanlık Ofisinin internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, Carney ile Zelenski'nin görüşmesinde Ukrayna ile Rusya arasında devam eden barış görüşmelerindeki "son gelişmelerin" ele alındığı bildirildi.

"RUSYA’YA BASKILAR SÜRDÜRÜLMELİ"

Açıklamada, "Başbakan Carney, Ukrayna halkı için adil ve kalıcı bir barışın sağlanmasına yönelik sürdürdüğü çabalar ile Rus saldırganlığı karşısında bir kışı daha geçirecek olan Ukrayna halkının cesareti dolayısıyla Devlet Başkanı Zelenski’ye takdirlerini iletti." ifadesine yer verildi.

Carney’nin müzakereler sürerken ülkesinin Ukrayna’ya verdiği desteği teyit ettiği belirtilen açıklamada, Rusya’nın müzakere masasına oturması için baskının sürdürülmesinin gerekliliğini vurguladığı kaydedildi.

Açıklamada, "Kanada, Ukrayna’nın güvenliği ve toparlanması için ortak çabaları ilerletmek üzere İstekli Ülkeler Koalisyonu aracılığıyla aktif olarak yer almaya devam ediyor." bilgisi paylaşıldı.

Ukrayna’da ateşkes çabalarının yoğunlaştığı dönemde gerçekleşen görüşmede iki ülke liderinin yakın ve düzenli temas konusunda mutabık kaldıkları vurgulandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

