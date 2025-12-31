Duvarı delip milyonlarca euro çaldılar: Almanya'da film gibi banka soygunu

Duvarı delip milyonlarca euro çaldılar: Almanya'da film gibi banka soygunu
Yayınlanma:
Almanya'da hırsızlar, bir bankanın kasasını delerek yaklaşık 30 milyon avro değerinde nakit ve değerli eşya çaldı. Soygunun “çok profesyonelce” düzenlendiği belirtildi.

Almanya'nın batısındaki Gelsenkirchen kentinde, Sparkasse tasarruf bankasının bir şubesinde büyük bir soygun gerçekleşti. Hırsızlar, bankanın yeraltı kasasına büyük bir matkapla delik açtı ve içerideki 3.000'den fazla kiralık kasanın büyük bölümünü boşalttı.

30 MİLYON EURO DEĞERİNDE SOYGUN

Polis, çalınan para, altın ve mücevherlerin toplam değerinin tahmini 30 milyon euro olduğunu açıkladı. Soygunun "çok profesyonelce" ve adeta bir Hollywood filmi olan 'Ocean's Eleven'ı andıracak şekilde gerçekleştirildiği ifade edildi.

‘SESSİZ NOEL GÜNÜNDE’ GERÇEKLEŞTİ

Polis, hırsızların "sessiz Noel günlerini" fırsat bilerek, pazartesi sabahı erken saatlere denk gelen soygunu Buer semtindeki banka şubesinde gerçekleştirdiğini belirtti. İlk bulgular, faillerin bankaya komşu bir otoparktan girip çıktıklarını gösteriyor.

ŞÜPHELİ SİYAH BİR ARAÇ GÖRÜLDÜ

Tanıklar, cumartesi gecesi ve pazar sabahı otoparkta büyük çantalar taşıyan kişiler gördüklerini bildirdi. Polis, video görüntülerinde soygun sabahı aynı otoparktan siyah bir Audi RS 6 model aracın ayrıldığını tespit etti. Pazartesi sabahı yangın alarmının çalmasıyla durum fark edildi ve kasa odasındaki delik ortaya çıktı. Henüz hiç kimse yakalanmadı.

Kuyumcu soygunu faillerine hapis cezası: Sanıklardan biri askere gitmek için beraatını istediKuyumcu soygunu faillerine hapis cezası: Sanıklardan biri askere gitmek için beraatını istedi

Saray soyuldu! Müze soygununun peşinden geldiSaray soyuldu! Müze soygununun peşinden geldi

MAĞDUR MÜŞTERİLER HAKKINDA BANKADAN AÇIKLAMA

Olayın ardından banka, etkilenen müşteriler için bir acil yardım hattı kurdu. Banka yaptığı açıklamada, kiralık kasaların yaklaşık yüzde 95'inin zorla açıldığını ve müşterilerin etkilenme olasılığının "çok yüksek" olduğunu duyurdu. Her bir kasada 10.300 avroya kadar sigorta bulunduğunu belirten banka, müşterilerine ek sigortaları olup olmadığını kontrol etmeleri çağrısında bulundu. Şube, salı günü güvenlik nedeniyle kapalı kaldı.

Kaynak:Halk TV Dış Haberler Servisi

50 gün sürecek! Zemherinin ardından Hamsin gelecek
İkinci el otomobilde satarken kâr ettiren modeller: Üç yıl önce alanlar şimdi yaşadı
