Saray soyuldu! Müze soygununun peşinden geldi

Fransa, soygun skandallarıyla sarsılıyor. Louvre Müzesi soygununun ardından Elysee Sarayı'nda devlet yemekleri ve resmi davetlerde kullanılan porselen ve sofra takımlarının çalındığı ortaya çıktı.

Fransa Cumhurbaşkanlığı resmi konutu olan Elysee Sarayı'nda görev yapan bir gümüş servis sorumlusunun binlerce euro değerinde sofra takımı ve gümüş eşya çaldığı gerekçesiyle gözaltına alındığı ifade edildi.

Paris Savcılığı, Fransa Cumhurbaşkanı’nın resmi konutu Elysee Sarayı’nda görevli bir gümüş servis sorumlusunun binlerce avro değerinde gümüş sofra eşyası ve servis takımı çalmak suçlamasıyla gözaltına alındığını açıklarken yapılan açıklamada, olayla ilgili üç kişinin önümüzdeki yıl yargılanacağı bildirildi.

ÇALINAN EŞYALAR 15 BİN İLE 40 BİN EURO DEĞERİNDE!

Elysee Sarayı'nın baş kahyasının, saray envanterindeki eksikliği fark ederek durumu yetkililere ilettiği ifade edilirken çalınan eşyaların tahmini değerinin 15 bin ile 40 bin euro arasında olduğu açıklandı.

Sarayın mobilya ve sofra takımlarının çoğunu tedarik eden Sevres İmalathanesi, kayıp olan bazı parçaları internetteki açık artırma sitelerinde fark etti. Saray personeli üzerinde yapılan incelemeler, müfettişleri gümüş eşyalardan sorumlu olan bir görevliye yönlendirdi.

İNTERNETTE SATIŞA KOYMUŞLAR!

Soruşturma kapsamında, görevlinin sofra takımları satışı yapan bir şirketin yöneticisiyle ilişkisi olduğu açığa çıkarken şüphelinin internetteki satış profilinde, genel halka açık olmayan ve üzerinde ‘Fransız Hava Kuvvetleri’ ibaresi bulunan tabaklar ile ‘Sevres İmalathanesi’ damgalı kül tablaları bulundu.

Gümüş görevlisinin dolabında, aracında ve evinde yapılan aramalarda ise yaklaşık 100 parça eşya ele geçirildi. Bulunan eşyalar Elysee Sarayı'na iade edildi.

3 KİŞİ YARGILANACAK!

Gözaltına alınan üç kişinin, ‘ulusal mirasın parçası olan taşınır malları çalmak’ ve ‘nitelikli hırsızlık malı kabul etmek’ suçlamalarıyla perşembe günü hakim karşısına çıktığı belirtildi. Bir sonraki duruşmanın, 26 Şubat tarihine ertelendiği, sanıkların birbirleriyle iletişim kurmalarının ve mesleki faaliyetlerinin yasaklandığı kaydedildi.