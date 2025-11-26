Erkan Baş'tan süreç komisyonu "Erdoğan'ı dinlesin" talebi

TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. İmralı Süreci'ndeki komisyonda TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık tarafından temsil ediliyor. Tİp de komisyonda terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan ile görüşme lehinde oy kullanmıştı.

Erkan Baş, görüşmelerin tam tutanaklarının halka açılması için TBMM'ye dilekçe verdiklerini açıkadı:

Erkan Baş, komisyonun bugünkü toplantısının ertelenmesi hakkında 'resmi bir açıklama' yapılmadığını ifade etti.

Baş, erteleme nedeni konusunda bilgisiz olduklarını ifade etti.

Baş bu durumu eleştirdi. Baş, sürecin şeffaf ve açık olması için çağrı yaptı. Baş, şeffaflık istedikleri için de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın da komisyonda dinlenilmesi gerektiğini savundu.

DEM Partili Sakık'tan Öcalan tutanakları açıklanmayacak iddiası!

Baş şunları ifade etti:

"Henüz, henüz bize ulaşmış resmi bir şey yok. Arkadaşlar zaten böyle bir çalışma biçimi olabilir mi? Yani toplantı yapılıyor. Bir sonraki toplantı tarihi belirleniyor. Ondan sonra erteleniyor. Yeniden erteleniyor. Anlık olarak gelişiyor. Belli ki iktidar cenahı ne yapacağına karar verememiş. Yani Adalet ve Kalkınma Partisi ne yapacağına karar veriyor ondan sonra toplantı yapılıyor. Bunu protesto ediyoruz zaten. Bunu kabul etmediğimizi ifade ediyoruz. Burada temel ilaç arkadaşlar temel çare şeffaflık ve açıklıktır.

O yüzden söylüyorum bakın doğrudan Tayyip Erdoğan'ın komisyon tarafından dinlenmesi gerektiğini söylüyoruz.

Tayyip Erdoğan Komisyon tarafından dinlenmelidir. Hem bulunduğu konum itibarıyla dinlenmelidir. Hem meselenin tarihine ilişkin üstlendiği sorumluluklar gereği dinlenmelidir.

Tüm Türkiye'de Tayyip Erdoğan'ın bu konuda ne düşündüğünü bilmeli. Komisyon üyeleri de hazırlayacakları nihai raporda bunu bir veri olarak almalıdır. "