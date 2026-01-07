Saadet Partisi’nden manidar paylaşım: Bir tek Azrail aldı

CHP listelerinden Meclis’e girip daha sonra AKP’ye geçen milletvekilleri tartışma yaratırken, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yılmaz’ın sosyal medya paylaşımı dikkat çekti.

14 Mayıs 2023 seçimlerinde CHP; İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile iş birliği yaparak ortak listelerle seçime girmişti. Bu strateji sonucunda CHP listelerinden toplam 39 “ittifak milletvekili” TBMM’ye girdi.

Ancak seçimlerin ardından başlayan istifa ve parti değiştirme süreci, 2026 yılının ilk günlerinde de hız kesmeden devam etti.

ÜÇ MİLLETVEKİLİ AKP’YE GEÇTİ

Son olarak DEVA Partisi’nden istifa eden Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, CHP’den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ve Gelecek Partisi’nden istifa eden İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, bugün AKP’ye katıldı.

SAADET PARTİSİ’NDEN SERT GÖNDERME

Yaşanan gelişmelerin ardından Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yılmaz, CHP listelerinden seçilen Saadet Partili milletvekillerini paylaşarak "İçlerinden bir tek Azrail adam alabildi." yazdı.

Saadet Partili Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, kürsüde konuşmasını yaparken rahatsızlanmış ve yaşamını yitirmişti.