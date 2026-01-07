Saadet Partisi’nden manidar paylaşım: Bir tek Azrail aldı

Saadet Partisi’nden manidar paylaşım: Bir tek Azrail aldı
Yayınlanma:
Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yılmaz, CHP listesinden milletvekili seçilen ve ardından AKP'ye geçen milletvekillerinin gündemde olduğu sırada milletvekillerinin listesini paylaştı. Yaşamını yitiren Hasan Bitmez'i kast ederek "İçlerinden bir tek Azrail adam alabildi." yazdı.

CHP listelerinden Meclis’e girip daha sonra AKP’ye geçen milletvekilleri tartışma yaratırken, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yılmaz’ın sosyal medya paylaşımı dikkat çekti.

14 Mayıs 2023 seçimlerinde CHP; İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile iş birliği yaparak ortak listelerle seçime girmişti. Bu strateji sonucunda CHP listelerinden toplam 39 “ittifak milletvekili” TBMM’ye girdi.

Ancak seçimlerin ardından başlayan istifa ve parti değiştirme süreci, 2026 yılının ilk günlerinde de hız kesmeden devam etti.

TBMM'nin yeni oturum düzeni belli olduTBMM'nin yeni oturum düzeni belli oldu

CHP'den yılın ilk İstanbul mitingi: Soğuğa rağmen on binler Beykoz'daCHP'den yılın ilk İstanbul mitingi: Soğuğa rağmen on binler Beykoz'da

ÜÇ MİLLETVEKİLİ AKP’YE GEÇTİ

Son olarak DEVA Partisi’nden istifa eden Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, CHP’den istifa eden Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ve Gelecek Partisi’nden istifa eden İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, bugün AKP’ye katıldı.

SAADET PARTİSİ’NDEN SERT GÖNDERME

Yaşanan gelişmelerin ardından Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Yılmaz, CHP listelerinden seçilen Saadet Partili milletvekillerini paylaşarak "İçlerinden bir tek Azrail adam alabildi." yazdı.

saadet-partisi-milletvekilleri.jpg

Saadet Partili Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez, kürsüde konuşmasını yaparken rahatsızlanmış ve yaşamını yitirmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
Kuzeyden yola çıktı Türkiye'ye geliyor! Asıl kış bu tarihte başlayacak
İstanbulluları 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı: Şiddetini artıra artıra vuracak
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
Emekli maaşlarını toparlayacak düzenlemeyi açıkladı: SGK Başuzmanı tek tek anlattı
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Erdoğan açıkladı: Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
Erdoğan açıkladı:
Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
300 bin lirası olan yarı emekli olacak! 2026 faiz oranları değişti
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Siyaset
Son Dakika | CHP'den Meclis'te emekliler için nöbet kararı!
Son Dakika | CHP'den Meclis'te emekliler için nöbet kararı!
Son Dakika | İBB soruşturmasında yeni gelişme: Murat Ongun'un eşi dahil 6 kişinin ev hapsi kaldırıldı
Son Dakika | İBB soruşturmasında yeni gelişme: Murat Ongun'un eşi dahil 6 kişinin ev hapsi kaldırıldı