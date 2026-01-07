TBMM'nin yeni oturum düzeni belli oldu

TBMM'nin yeni oturum düzeni belli oldu
Yayınlanma:
Mayıs 2023 seçimlerinde seçilen bazı milletvekillerinin partilerinden istifa edip değişiklik yapması, belediye başkanı seçilen ve vefat eden milletvekillerinin olması ile oturum düzeni ilk günkü halinden uzaklaştı. TBMM'de toplam milletvekili sayısı 600'den 592'ye indi.

14 Mayıs 2023 tarihli seçimde hem milletvekilleri hem de Cumhurbaşkanı seçimi için neredeyse tüm Türkiye sandığa gitti. Seçim sonucunda toplam 600 aday milletvekili oldu.

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez ile DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatı, Gezi davası tutuklusu Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atanan AKP İstanbul Milletvekili Murat Kurum, seçim bölgelerinden belediye başkanı seçildikleri için CHP milletvekilleri Burcu Köksal, Abdurrahman Tutdere, Hasan Baltacı ve Ahmet Önal'ın istifaları nedeniyle TBMM'de toplam milletvekili sayısı 600'den 592'ye indi.

592 milletvekilleri içinden de ilk seçildikleri partilerden farklı partilere geçenler oldu.

Demokrat Parti'den istifa eden İzmir milletvekili Salih Uzun ve İstanbul milletvekili Cemal Enginyurt, ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) Şubat ayında katıldı. DEVA Partisi'nden haziran ayında istifa eden İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu ve Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar Temmuz ayında CHP'ye katıldı. İYİ Parti’den de Adnan Beker, Aykut Kaya, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Bilal Bilici, Nimet Özdemir, Ümit Dikbayır ve Ümit Özlale CHP saflarına katılanlardan oldu.

Gelecek Partisinden 19 Temmuz'da istifa eden İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, CHP'den 9 Aralık'ta ayrıldığını açıklayan Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ve 5 Ocak'ta partisinden istifa eden Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, grup toplantısında AKP'ye katıldı.

CHP listelerinden seçildiler: 617 bin muhalif oyu AKP'ye taşıdılarCHP listelerinden seçildiler: 617 bin muhalif oyu AKP'ye taşıdılar

Erdoğan'dan CHP oyları ile seçilip AKP'ye geçen üç vekil için ilk açıklama: Şeref verdinizErdoğan'dan CHP oyları ile seçilip AKP'ye geçen üç vekil için ilk açıklama: Şeref verdiniz

Böylece AK Parti'nin TBMM'deki 272 olan sandalye sayısı, 275'e yükseldi.

TBMM'de partilere göre yeni sandalye dağılımı şöyle:

  • Adalet ve Kalkınma Partisi: 275
  • Cumhuriyet Halk Partisi: 138
  • Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: 56
  • Milliyetçi Hareket Partisi: 47
  • İYİ Parti: 29
  • Yeni Yol Partisi: 20
  • Bağımsız: 9
  • Yeniden Refah Partisi: 4
  • Hür Dava Partisi: 4
  • Türkiye İşçi Partisi: 3
  • Demokratik Bölgeler Partisi: 2
  • Emek Partisi: 2
  • Saadet Partisi: 1
  • Demokratik Sol Parti: 1
  • Demokrat Parti: 1

Toplam: 592

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
En düşük maaş 39 bin 406 TL oldu: Çalışanlara da teşekkür etti
Kuzeyden yola çıktı Türkiye'ye geliyor! Asıl kış bu tarihte başlayacak
İstanbulluları 'hazırlıklı olun' diyerek uyardı: Şiddetini artıra artıra vuracak
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
2026’da piyasaya çıkacak 9 elektrikli otomobil: Tesla ucuzluyor Mercedes yenileniyor Polestar rüya satıyor
Emekli maaşlarını toparlayacak düzenlemeyi açıkladı: SGK Başuzmanı tek tek anlattı
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Burası Ordu: 2025 yılında 14 bin kişi oraya gitti!
Kuvvetli sağanak geliyor tarih verildi! Meteoroloji uzmanı bölge bölge açıkladı
Erdoğan açıkladı: Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
Erdoğan açıkladı:
Projeye katılana günde 1375 TL verilecek
300 bin lirası olan yarı emekli olacak! 2026 faiz oranları değişti
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Ruslar akın akın Türkiye’ye geliyor: 2026 rezervasyonları şimdiden doldu
Türkiye
AKP'nin yönettiği kentte 36 saattir su yok! Yurttaş isyan etti: Belediyeden hiçbir hareket yok!
AKP'nin yönettiği kentte 36 saattir su yok! Yurttaş isyan etti: Belediyeden hiçbir hareket yok!
Birleşik Metal İş'ten MESS'e karşı eylem kararı: Yüzlerce işçi iş bırakacak
Birleşik Metal İş'ten MESS'e karşı eylem kararı: Yüzlerce işçi iş bırakacak