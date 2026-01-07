TBMM'nin yeni oturum düzeni belli oldu

14 Mayıs 2023 tarihli seçimde hem milletvekilleri hem de Cumhurbaşkanı seçimi için neredeyse tüm Türkiye sandığa gitti. Seçim sonucunda toplam 600 aday milletvekili oldu.

Saadet Partisi Kocaeli Milletvekili Hasan Bitmez ile DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in vefatı, Gezi davası tutuklusu Türkiye İşçi Partisi Hatay Milletvekili Şerafettin Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı olarak atanan AKP İstanbul Milletvekili Murat Kurum, seçim bölgelerinden belediye başkanı seçildikleri için CHP milletvekilleri Burcu Köksal, Abdurrahman Tutdere, Hasan Baltacı ve Ahmet Önal'ın istifaları nedeniyle TBMM'de toplam milletvekili sayısı 600'den 592'ye indi.

592 milletvekilleri içinden de ilk seçildikleri partilerden farklı partilere geçenler oldu.

Demokrat Parti'den istifa eden İzmir milletvekili Salih Uzun ve İstanbul milletvekili Cemal Enginyurt, ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi'ne (CHP) Şubat ayında katıldı. DEVA Partisi'nden haziran ayında istifa eden İstanbul Milletvekili Evrim Rızvanoğlu ve Tekirdağ Milletvekili Cem Avşar Temmuz ayında CHP'ye katıldı. İYİ Parti’den de Adnan Beker, Aykut Kaya, Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Bilal Bilici, Nimet Özdemir, Ümit Dikbayır ve Ümit Özlale CHP saflarına katılanlardan oldu.

Gelecek Partisinden 19 Temmuz'da istifa eden İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin, CHP'den 9 Aralık'ta ayrıldığını açıklayan Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ve 5 Ocak'ta partisinden istifa eden Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, grup toplantısında AKP'ye katıldı.

CHP listelerinden seçildiler: 617 bin muhalif oyu AKP'ye taşıdılar

Erdoğan'dan CHP oyları ile seçilip AKP'ye geçen üç vekil için ilk açıklama: Şeref verdiniz

Böylece AK Parti'nin TBMM'deki 272 olan sandalye sayısı, 275'e yükseldi.

TBMM'de partilere göre yeni sandalye dağılımı şöyle:

Adalet ve Kalkınma Partisi: 275

Cumhuriyet Halk Partisi: 138

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi: 56

Milliyetçi Hareket Partisi: 47

İYİ Parti: 29

Yeni Yol Partisi: 20

Bağımsız: 9

Yeniden Refah Partisi: 4

Hür Dava Partisi: 4

Türkiye İşçi Partisi: 3

Demokratik Bölgeler Partisi: 2

Emek Partisi: 2

Saadet Partisi: 1

Demokratik Sol Parti: 1

Demokrat Parti: 1

Toplam: 592