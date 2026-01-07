CHP listelerinden seçildiler: 617 bin muhalif oyu AKP'ye taşıdılar

CHP listelerinden seçilerek TBMM’ye giren, ancak istifa edip AKP’ye katılan 7 milletvekili, sadece koltuklarını değil, kendilerini o sandalyeye taşıyan yüz binlerce oyun ağırlığını da iktidar partisine götürdü. 2023 seçimlerinde yeni bir anayasa ve yeni bir iktidar umuduyla CHP listelerinde yer alan isimlere verilen 617 bin 151 oy transferler üzerinden AKP’ye gitmiş oldu.

Halk TV tarafından D’Hondt sistemi ve seçim çevrelerinin oy dağılımı baz alınarak yapılan hesaplamada, her vekilin seçildiği bölgede CHP’nin aldığı toplam oy, CHP’nin o bölgede çıkardığı milletvekili sayısına bölündü. Bu yöntemle, her bir milletvekilinin CHP listesi üzerinden Meclis’e taşınmasında “sandalyeye düşen ortalama oy” hesaplandı ve bu değerler toplanarak toplam “taşınan oy” büyüklüğü ortaya konuldu. Her bir vekilin seçilebilmesi için CHP tabanından ve muhalif seçmenden alınan on binlerce oy, bugün AKP'nin yasama faaliyetlerine güç verecek.

HASAN EKİCİ 100 BİN 214 OYU AKP’YE TAŞIDI

CHP'nin zorlandığı ve oy artırmak için büyük çaba sarf ettiği Konya'da, Gelecek Partisi kontenjanından listeye giren Hasan Ekici, 14 Mayıs 2025'te AKP'ye geçti. Ekici kendisi ile birlikte en az 100 bin 214 muhalif oyu da AKP’ye taşıdı.

Gelecek Partisi kontenjanından Ankara 1. Bölge'den Meclis’e giren Mustafa Nedim Yamalı, 25 Aralık 2024'te AKP rozetini taktı. Yamalı ile birlikte AKP’ye götürülen oy sayısı 97 bin 494 oldu. Başkentte oyların yüzde 41,54’ünü alan CHP listesinden yaklaşık 97 bin oyun temsilcisi iktidar partisine gitti.

İstanbul'da İYİ Parti kökenli Ahmet Ersagun Yücel ve Gelecek Partisi kökenli İsa Mesih Şahin, CHP oylarıyla seçilip AKP'ye geçti. Ahmet Ersagun Yücel'in götürdüğü oy 102 bin 672 olurken, İsa Mesih Şahin de en az 94 bin 242 oyu AKP’ye götürdü. İstanbul'da CHP’ye mühür basan yaklaşık 197 bin seçmenin oyu, bugün AKP sıralarında temsil ediliyor.

“Gördüğüm lüzum üzerine” diyerek istifa edip Şubat 2025'te AKP'ye katılan Serap Yazıcı Özbudun da kendisi ile 92 bin 547 muhalif oyu AKP’ye götürdü.

Doğrudan CHP üyesi olarak seçilip daha sonra istifa ederek 7 Ocak 2026'da AKP'ye geçen Hasan Ufuk Çakır ise kendisi ile doğrudan CHP’li 77 bin 108 seçmenin oyunu AKP’ye taşıdı. Çakır’ın hemen altındaki isim CHP eski Gençlik Kolları Başkanı Emre Yılmaz ise Meclis’e girememişti.

CHP listesinden DEVA kontenjanıyla giren İrfan Karatutlu, 7 Ocak 2026'da AKP'ye katıldı. Karatutlu ile 52 bin 874 oy AKP’ye gitti.

14 Mayıs 2023'te sandığa giderek iktidarda değişim isteyen, en az 617 bin 151 seçmenin oyu, vekil transferleri yoluyla AKP'nin Meclis aritmetiğindeki gücüne eklendi.