Erdoğan'dan CHP oyları ile seçilip AKP'ye geçen üç vekil için ilk açıklama: Şeref verdiniz

CHP oyları ile seçilen üç vekili partisine geçmesi hakkında Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan "Birazdan rozetlerini takarak muhabbetle bağrımıza basacağımız milletvekillerimize aramıza hoş geldiniz. Şeref verdiniz diyorum" dedi.

CHP listelerinden Meclis’e giren Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu (eski DEVA Partili), Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır (eksi CHP'li) ve İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin (eski Gelecek Partili), AKP’ye katıldı.

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partinin grup toplantısında bu katılımlar için ilk açıklamasını yaptı.

"ŞEREF VERDİNİZ"

Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan, konuşmasında şunları söyledi:

  • “Hamdolsun. AK Parti ailesi her geçen gün güçleniyor. Yeni katılımlarla saflarını genişletiyor. Değerli kardeşlerim, geçen hafta biliyorsunuz Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığımız siyasi partilere dair güncel verileri açıkladı.
  • Buna göre AK Partimiz 11.543.301 üye sayısıyla zirvedeki yerini 2025 yılında da korudu. İkinci sırada yer alan ana muhalefet partisine bu sene de fark attık. CHP ile aramızdaki üye sayısı farkı 9,6 milyondan fazladır.
  • Öncelikle AK Parti'ye gönül veren 11.543.301 üyemizin her birine ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Bu başarıda emeği geçen teşkilatımızın tüm mensuplarını canı gönülden tebrik ediyorum. Allah hepinizden razı olsun.
  • Üyelerimizden ve teşkilatımız mensuplarından ebediyete intikal edenlere de Cenabı Hakk'tan rahmet diliyorum. Bugün yeni katılımlarla AK Parti ailesini daha da büyütüyoruz. Birazdan rozetlerini takarak muhabbetle bağrımıza basacağımız milletvekillerimize aramıza hoş geldiniz. Şeref verdiniz diyorum.”

"KAPIMIZ HERKESE AÇIK"

Erdoğan, partiler arası geçişe dair şu mesajı verdi:

  • “Bizim kapımız ülkesine ve milletine hizmet etmek isteyen herkese açıktır. Daima da açık olacaktır. İnşallah bundan sonra da saflarımızı sıklaştırarak birbirimize kenetlenerek AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak daha da güçlenerek yola kararlılıkla devam edeceğiz.
  • Üstat Necip Fazıl'ın siyasette pusulamız olan şu anlamlı sözlerini ak kadrolar olarak her daim aklımızda tutacağız. Ne diyordu o büyük şair? ‘Devler gibi eserler bırakmak için karıncalar gibi çalışmak lazım.’
  • Evet, işte biz de insanımıza olan şükran borcumuzu daha fazla çalışarak, daha fazla hizmet ve eser üreterek, daha fazla koşturarak ödeyeceğiz. Nitekim bunu yapmanın samimi çabası içindeyiz.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

