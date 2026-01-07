Erdoğan'dan CHP oyları ile seçilip AKP'ye geçen üç vekil için ilk açıklama: Şeref verdiniz

CHP oyları ile seçilen üç vekili partisine geçmesi hakkında Cumhurbaşkanı ve AKP Lideri Erdoğan "Birazdan rozetlerini takarak muhabbetle bağrımıza basacağımız milletvekillerimize aramıza hoş geldiniz. Şeref verdiniz diyorum" dedi.