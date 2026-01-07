Son Dakika | İşte transfer olan vekillerin AKP Grubu'ndan ilk görüntüleri

14 Mayıs 2023 Genel Seçimlerinde "Millet İttifakı" çatısı altında CHP listelerinden seçilerek Meclis'e giren 3 milletvekili bugün resmen AKP'ye katılıyor.

14 Mayıs 2023 seçimlerinde CHP; İYİ Parti, DEVA Partisi, Gelecek Partisi, Saadet Partisi ve Demokrat Parti ile iş birliği yaparak seçime ortak listelerle girmiş, bu yöntem ile CHP listelerinden toplamda 39 "ittifak vekili" Meclis’e girebilmişti.

CHP'den Mersin Milletvekili olarak seçilen Hasan Ufuk Çakır, yine CHP listesinden DEVA Partisi kontenjanıyla giren Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu ve Gelecek Partisi’nin kurucu isimlerinden olan ve İstanbul Milletvekili olarak Meclis'te yer alan İsa Mesih Şahin'e bugün AKP rozetlerini Erdoğan takacak.

AKP'YE GEÇİP 'GERÇEK ATATÜRKÇÜLERE' SESLENDİ

Çakır burada yaptığı kısa açıklamada, "Bu memlekete hizmet etmek için geldik. Haksızlığın, iftiranın karşısında durmak için geldik" dedi ve 'gerçek Atatürkçülere' seslendi.

İSA MESİH ŞAHİN: AK PARTİ SİYASET OKULUM VE GENÇLİK YUVAM

AKP'ye geçeceğini sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 'yuvaya dönüş' olarak niteleyen İsa Mesih Şahin de grup toplantısında yaptığı açıklamada, AKP'yi siyaset okulu ve gençlik yuvası olarak niteleyen Şahin, yeniden 'yuvasında' olduğu için mutlu olduğunu kaydetti.

Şahin açıklamasının devamında Erdoğan gibi 'iç cephe' vurgusu yaptı ve CHP listelerinden seçilmesi sorusu üzerine Gelecek Partisi'nden seçildiğini ancak parti ile birlikte yol yürüme imkanı kalmadığını belirtti.