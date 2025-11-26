DEM Partili Sakık'tan Öcalan tutanakları açıklanmayacak iddiası!

İmralı Süreci'nde kurulan komisyondan AKP'li Hüseyin Yayman, MHP'li Feti Yıldız ve DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan ile görüştü. İmralı Adası'ndaki görüşmede kayıt altına alındı.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Hatimoğulları, Öcalan ile görüşme tutanaklarının halka açık veya gizli olmasının komisyonun kararı ile olacağını söylemişti.

DEM Parti'nin öne gelen isimlerinden Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık, görüşme tutanaklarının açıklanmayacağı iddiasını kamuoyu ile paylaştı.

Sakık, Öcalan ile görüşmenin açıklanması gerektiği aksi takdirde İmralı Süreci'nde kuşku olacağını dile getirdi. Sakık şunları ifade etti:

"Komisyon İmralı’da Sayın Öcalan’la görüştü ancak tutanakların açıklanmayacağı söyleniyor. Oysa ilk günden beri hem biz hem Parlamento hem Sayın Öcalan hem de Türkiye halkları bu sürecin şeffaf ilerlemesini talep ediyor. Barış, kapalı kapılar ardında değil; açık, dürüst ve halkın gözü önünde büyür. Tutanakların gizlenmesi kuşkuyu artırır, açıklanması ise güveni güçlendirir. Halkın yararı ve barışın geleceği için görüşme tutanaklarının açıklanması gerekir."