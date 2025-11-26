MGK toplandı... Kurtulmuş'un işaret ettiği PKK kararı gelecek mi? Komisyon ertelenmişti

Terör örgütü PKK'nın feshini başlatan İmralı Süreci'nde kurulan TBMM komisyonu 24 Kasım'da İmralı Adası'na gitti.

AKP'li Hüseyin Yayman, MHP'li Feti Yıldız ve DEM Partili Gülistan Kılıç Koçyiğit terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan ile görüştü.

Görüşmenin ardından Öcalan ile diyaloglar komisyona aktarılacaktı. DEM Parti, komisyonda Öcalan'ın ifadelerinin aktarılacağı konuşmaların tutanaklarının da halka açık olmasından yana oy kullanacağını açıklamıştı.

Komisyon toplantısı için bugün toplanacaktı fakat ertelendi.

Dün ertelendiği bilgisi üzerine komisyon üyelerinin 'program yoğunluğu' gerekçe gösterildi.

Komisyonun bugün ertelenmesi için bir de Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısı gerekçe gösterildi.

MGK TOPLANDI

MGK, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, bütçe sunumu nedeniyle toplantıya katılamadı.

Yılın son MGK toplantısında İmralı Süreci'nin de değerlendirileceği öğrenildi.

MGK'nın gerekçe gösterilmesi de 7 Kasım'da TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un sözlerini akıllara getirdi.

Süreçte kurulan Milli Birlik Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu'na başkanlık eden Kurtulmuş, yasal düzenlemelerin MGK'nın tespiti ile başlayacağını açıklamıştı.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik de dünkü basın toplantısında yasal düzenlemeler için MGK'yi şöyle işaret etti:

"Bu sadece Cumhur İttifakı dönemine ait bir yaklaşım değildir; bizim siyasi tarihimizde daha öncesinde de, hatta iktidarımızdan önce de doğrudan Millî Güvenlik Kurullarında terör örgütünün tasfiyesi için, silah bırakmak isteyenlerin teşvik edilmesi amacıyla çeşitli yasalar çıkarılmış, çeşitli yasal düzenlemeler yapılmıştır. Türkiye Cumhuriyeti egemen bir devlet olarak egemenlik araçlarını hem sert güç unsurlarıyla hem de yumuşak güç unsurlarıyla güçlü bir şekilde kullanmıştır."

KURTULMUŞ YASAL DÜZENLEMELER İÇİN MGK KARARINI İŞARET ETMİŞTİ

Kurtulmuş şunları ifade etmişti:

"Bunun kontrolü güvenlik birimleri tarafından zaten yapılıyor, sürdürülüyor. Sürekli raporlamalar ortaya konuluyor. Hem Türk Silahlı Kuvvetleri bünyesinde hem Milli İstihbarat Teşkilatı bünyesinde, belli yerlerde jandarmanın kontrolünde bu raporlamalar yapılıyor. Sonuçta bu raporları ortaya koyduklarında, 'Evet, örgüt kendisini feshetmiştir' kanaati bu birimler tarafından ortaya çıkarsa bunun bir yerde tespit edilmesi lazım. Türkiye'de de devletin en üst güvenlik merci, Milli Güvenlik Kurulu'dur. Milli Güvenlik Kurulu'nda bu konu tartışılır ve Milli Güvenlik Kurulu, PKK’nın artık bir silahlı örgüt olmaktan çıktığı yönünde bir karar alırsa bu meselenin hukuki zeminini tahkim etmiş olur. Benim kanaatim de böyledir."

KARARI MGK DEĞİL ERDOĞAN VERİR YANITI

Kurtulmuş'un bu açıklamasına da AKP'den dikkat çeken bir yanıt gelmişti.

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, 'kimin karar vereceğine Erdoğan'a karar' verir minvalinde bir yanıt vermişti. 10 Kasım'da Çelik şöyle konuşmuştu: