Süreçte nihai raporun yazımına başlanacak! MHP tarih verdi

Terör örgütü PKK'nın feshini başlatan İmralı Süreci'nde kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun yasal düzenlemeleri de içerecek olan nihai rapor için gözler çevrildi.

İktidar kanadı yasal düzenlemeler için de önerilerini açıklarken süreçteki son durum merak edilirken MHP'den önemli bir açıklama geldi.

TARİH VERDİ

Habertürk'ten Mahir Kılıç'a konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, raporun ortak şekilde hazırlanacağını belirterek şunları söyledi:



“Müşterek rapor hazırlamak için salı günü saat 15:00’te yine bir araya geleceğiz. Ortak raporun ana başlıkları konusunda konuştuk ve ana başlıkları çıkardık.”

AKP kurmayları İmralı süreci için uyardı! Öcalan öne çıktı: Somut adım yok

Yıldız, raporda yer alan başlıklardan da bahsetti: