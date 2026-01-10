Süreçte nihai raporun yazımına başlanacak! MHP tarih verdi

Süreçte nihai raporun yazımına başlanacak! MHP tarih verdi
Yayınlanma:
MHP'li Feti Yıldız, Milli Dayanışma Komisyonu'nun hazırladığı raporla ilgili “Ortak rapor için salı 15.00’te buluşacağız. Ana başlıkları çıkardık” dedi. Raporda Türk-Kürt kardeşliğinin tarihsel önemi gibi başlıkların yer alacağı belirtildi.

Terör örgütü PKK'nın feshini başlatan İmralı Süreci'nde kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu'nun yasal düzenlemeleri de içerecek olan nihai rapor için gözler çevrildi.

İktidar kanadı yasal düzenlemeler için de önerilerini açıklarken süreçteki son durum merak edilirken MHP'den önemli bir açıklama geldi.

TARİH VERDİ

Habertürk'ten Mahir Kılıç'a konuşan MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, raporun ortak şekilde hazırlanacağını belirterek şunları söyledi:


“Müşterek rapor hazırlamak için salı günü saat 15:00’te yine bir araya geleceğiz. Ortak raporun ana başlıkları konusunda konuştuk ve ana başlıkları çıkardık.”

AKP kurmayları İmralı süreci için uyardı! Öcalan öne çıktı: Somut adım yokAKP kurmayları İmralı süreci için uyardı! Öcalan öne çıktı: Somut adım yok

Yıldız, raporda yer alan başlıklardan da bahsetti:

“Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu’nun yapısı, önemi, yaptığı çalışmalar, bu coğrafyada Türk-Kürt kardeşliğinin tarihsel anlamı ile önemi gibi ana başlıklar var. Bu ana başlıklarla da ilgili ekleyeceğimiz bir şey varsa salı günü onları da vereceğiz. Çalışmalarımız uyum içinde sürüyor.”

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Okulları tatil ettirecek açıklama geldi! "Kutup vorteksi parçalandı" diyerek uyardı: İstanbul'da olacakları anlattı
İslam Memiş'ten sürpriz altın açıklaması: Kaç lira olacağını söyledi
Anne elinden çıkan dolmalara dahi bulaştı: İfşa edilen gıdalar sınırdan döndü
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
TFF'nin Yasin Kol'a özel kararı ortalığı karıştırdı
İstanbul önce uçacak sonra lapa lapa kar yağacak! 2 gün 48 şehir alarmda olacak
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Amerikalılar Xiaomi SU7’yi parçaladı: Başarılarının sırrı Avrupa ve ABD’de şimdilik imkânsız
Pazartesi okullar tatil olacak mı? Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Valilik kar tatilini duyurdu mu?
Pazartesi okullar tatil olacak mı?
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
ATM’den para çektikten sonra mutlaka bekleyin! İşte nedeni
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Mercedes 59 yıl sonra rekor kırdı!
Tartıdaki sayılara küsmeyin! Yanlış zamanda tartıya çıkmış olabilirsiniz
Siyaset
Muhittin Böcek 'mahrum bırakıldım' dedi: 6 aylık özlemini açıkladı
Muhittin Böcek 'mahrum bırakıldım' dedi: 6 aylık özlemini açıkladı
Belediye şirketleri için Cumhurbaşkanı onayı devri
Belediye şirketleri için Cumhurbaşkanı onayı devri