AKP kurmayları İmralı süreci için uyardı! Öcalan öne çıktı: Somut adım yok

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı mecliste konuşma çağrısıyla başlatılan İmralı süreci, DEM Partili Pervin Buldan'ın "ikinci aşama hukuki süreç" çıkışıyla sürdü. Meclis heyetinin terör örgütü lideriyle görüşmesi de dahil çok sayıda adım atılırken bir yılı aşkın süredir devam eden süreçte somut bir gelişme olmaması ve Öcalan'ın öne çıktığı görüşü iktidar partisinde rahatsızlık yarattı.

AKP KURMAYLARI İMRALI SÜRECİ İÇİN UYARDI!

Cumhuriyet'ten Merve Kılıç'ın haberine göre; AKP kulislerinde İmralı ile yürütülen sürecin tıkanma noktasına geldiği konuşulmaya başlandı. Süreçte kullanılan söylemin parti tabanın rahatsızlık yarattığı da değerlendirilen kulislerde, AKP kurmaylarından uyarı geldi.

İktidar partisinin içinde, sürecin “temkinli iyimserlik”le izlenmesinin hem sahadaki gelişmeler hem de kullanılan siyasi dil nedeniyle beklentileri karşılamadığı dillendirilmeye başlandı. Özellikle terör örgütünün tüm unsurlarıyla silah bırakmaması ve söylemlerde Abdullah Öcalan vurgusunun öne çıkması, parti kurmayları arasında ciddi rahatsızlık yarattı.

AKP kaynakları, sürecin başında verilen mesajlarla gelinen nokta arasında belirgin bir kopukluk olduğuna dikkat çekti. Kulislerde yapılan değerlendirmelerde, “Süreç ilerliyor” algısının sahadaki gerçeklikle örtüşmediği, bu durumun hem parti tabanında hem de kamuoyunda soru işaretlerine yol açtığı dile getirildi.

'SOMUT ADIM YOK'

Sürecin ilerleyebilmesi için vazgeçilmez koşulun terör örgütünün tüm unsurlarıyla silah bırakması olduğunu vurgulayan AKP kurmayları, bugüne kadar bu yönde somut ve güven verici bir adım atılmamasının süreci zora soktuğunu söylüyor.

Örgütün silahlı yapısının sahadaki varlığını sürdürmesi, sürecin gerçekten ilerleyip ilerlemediği sorusunu doğururken parti içinde yapılan değerlendirmeler, “Sözle ilerleyen ama sahada karşılığı olmayan bir sürecin toplumsal meşruiyet üretmesi mümkün değil” görüşüyle öne çıkıyor.

Kurmaylar, güvenlik boyutu netleşmediği için sürecin siyasi olarak savunulmasının da giderek zorlaştığını ifade ederken siyasi ve toplumsal meşruiyetin ancak silahların tamamen devre dışı kalmasıyla sağlanabileceği konusunda ortak görüşte birleşti.

Parti kulislerinde, “Silah bırakma olmadan atılacak her adım, kamuoyunda pazarlık algısı yaratır” değerlendirmesi öne çıkıyor.

ÖCALAN ÖNE ÇIKTI

Süreçte kullanılan söylemde terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’ın, adının ve rolünün giderek daha fazla öne çıkması hem parti tabanında hem parti içinde rahatsızlık yarattı.

AKP’li kurmaylar, bu dilin parti tabanında ciddi bir huzursuzluğa neden olduğunu aktarırken bazı kurmaylar, Öcalan vurgusunun süreci ilerletmek yerine, siyasi maliyeti artırdığını düşünüyor. Parti içinde, “Sürecin muhatabı terörün tamamen bitirilmesi olmalı, kişi ve figürler üzerinden yürütülen bir dil süreci zayıflatıyor” değerlendirmeleri yapılıyor.

Bu söylemin, AKP’nin bugüne kadar terörle mücadele konusunda benimsediği çizgiyle de çeliştiği görüşü dile getiriliyor. Kulislerde, “Beklentiler düşüyor, soru işaretleri artıyor” yorumları öne çıkarken iktidarın sürece ilişkin nasıl bir yol haritası izleyeceği merak konusu olmaya devam ediyor.