İmralı ziyaretinin faturası fena kesildi! Erdoğan ve Bahçeli'ye yüzde 14 şoku

Sürece yönelik kamuoyu desteğinde yaşanan kırılma, iktidar kulislerinde şok etkisi yarattı. Özellikle İmralı’ya yapılan ziyaretin ardından gelen anket sonuçları, sürecin toplumsal karşılığında belirgin bir gerilemeye işaret etti. Suriye’deki gelişmeler ve yargı kararları da bu tabloyu daha karmaşık hale getirdi.

Nefes yazarı Nuray Babacan, bugünkü köşe yazısında açılım sürecine dair iktidar cephesinde yaşanan şaşkınlığı ve anketlere yansıyan düşüşü aktardı. Babacan’ın yazısında öne çıkan başlıklar ve ilgili bölümler şöyle:

İMRALI ZİYARETİ SONRASI KAMUOYU DESTEĞİ GERİLEDİ

Babacan'ın aktardıklarına göre sürece kamuoyu desteği normalde yüzde 60-65 seviyelerindeyken ziyaretin ardından bu oran dikkat çekici seviyede düştü:

“AÇILIM sürecinin, Suriye’ye bağlı sıkıntıları gündem olurken, kamuoyunun desteğini kesintiye uğratan bir durum, iktidar kanadını şaşırttı. Neredeyse tüm anketlerde sürece destek yüzde 60-65 bandında çıkarken, İmralı’ya yapılan parlamenter ziyaretinden sonraki anketler, halkın bundan hiç hoşlanmadığını ortaya koydu.”

AKP'YE YAKIN ARAŞTRIMA ŞİRKETİ: YÜZDE 14

Aralık ayında iktidara yakın şirketinin yaptığı ölçümlere göre ziyaretin ardından sürece destek yüzde 14 azaldı:

“Aralık ayında AKP’ye yakın bir araştırma şirketinin açılım süreci anketinde, desteğin yüzde 14 azaldığı ortaya çıktı. İmralı ziyaretine yönelik tepkinin açıktan ortaya konduğu belirtildi. Fark, iktidar mensuplarını şaşırttı.”

ÖZGÜR ÖZEL’İN SÖZLERİ ANKETLERLE ÖRTÜŞTÜ

CHP aldığı karar ile İmralı'ya gitmemişti. Özgür Özel bu kararı almalarında toplumsal araştırmalara da kulak verildiğini ifade eden açıklamalarda bulundu. Yazıda Özel'in sözlerinin anketler ile doğrulandığı ifade edildi.

“Bu sonuç, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ‘İmralı’ya gitmemek çok doğru bir karardı” sözlerine de destek oldu.”

SURİYE GELİŞMELERİ VE ÖCALAN’IN ETKİSİNE DAİR ŞÜPHELER

Babacan'a göre Suriye'den gelen haber sorunu beslemeye devam ederken Öcalan'ın örgütü üzerindeki gücünün etkisinin sorgulanıyor:

“İktidar kanadı, bu halin geçici olacağını ve sürecin olumlu sonuçlarının görülmesiyle desteğin artacağını düşüne dursun, Suriye’de gelen haberler sorunu besliyor. Terör Örgütü Lideri Abdullah Öcalan’ın gücü ve etkisi konusunda şüpheler yaşanıyor.”

DEMİRTAŞ KARARI UMUTLARI ZEDELEDİ

Sürecin başlaması ile Demirtaş'ın tahliyesi beklenirken daha birkaç gün önce Erdoğan'a hakaret gerekçesi ile yine hapis cezası verilmesi kararı umutları zedeledi: