Özgür Özel İmralı kararının vatandaştaki karşılığını açıkladı

CHP lideri Özgür Özel, partisinin AKP, MHP ve DEM'den oluşan komisyonun İmralı heyetinde yer almamasının nedenini ve vatandaşın bu kararlarına verdiği karşılığı anlattı.

Tarihsel tutarlılık ve parti ilkeleri doğrultusunda komisyonda yer aldıklarına ve gelen olumsuz tepkilerin zaman içinde değiştiğini ifade eden Özel, komisyonun seyrettiği yoldaki hataya dikkat çekti.

İMRALI KARARININ VATANDAŞTAKİ KARŞILIĞINI AÇIKLADI

Nefes'in haberine göre; Kürt sorununun çözümünde "önce çözüm, sonra demokrasi" sıralamasının güven vermediğini vurgulayan Özel, İmralı süreciyle demokratik adımların eş zamanlı ve "iç içe" yürütülmesi gerektiğini savundu. Özel, toplumsal güvenin ancak meseleyi tüm boyutlarıyla kucaklayan şeffaf ve demokratik bir yöntemle inşa edilebileceğinin altını çizdi.

Özel, CHP’nin İmralı’ya gitmeme kararının da bu noktada heyetteki partilerin sert eleştirilerine neden olduğunu ancak vatandaş tarafından olumlu karşılık bulduğunu ifade etti. Başlangıçta komisyona katılmalarına karşı çıkanların da zaman içinde kararın doğru olduğunu düşündüğünü anlatan Özel, şunları söyledi:

"Bir gözümüz bütün partilerin olduğu gibi kamuoyu araştırmalarında oluyor. Buna partinin oyu açısından bakmıyorum orada zaten istikrar kazandık. Adaya gitme kararını vatandaşın nasıl yorumladığı noktasında CHP’nin kararı başta kendi seçmeni olmak üzere seçmen genelinde de doğru bulundu. Hatta ilk başta komisyona girmemize olumsuz bakan bir grup daha sonra CHP’nin komisyona girmesini ve adaya gitmemesini doğru bulunduğunu bildirdi.

İkincisi, sahadan milletvekillerimize ve bize gelen geri bildirimlerde de ‘doğru yaptınız’ mesajı veriliyor. Üçüncüsüne ise diğer siyasi partilerin tutum ve davranışlarıdır. Daha çok adaya gitme kararı alan partilerden sert eleştiriler geldi. Adaya gidip geldikten sonra CHP’nin tutumunun önemi ortaya çıktı.

Süreç, bir partiden giden milletvekilinin bile inkar ettiği bir fotoğraftan, videodan bile imtina edildiği bir sürece dönüştü. Ben ‘Biz gelirsek ne fotoğraftan ne videodan çekiniriz. Gittiğimizi gizlemeyiz’ diye söylemiştim. CHP’nin bu sahici tutumu toplumda karşılık buluyor.

Bence seçmen, kararı ne olursa olsun, kararının arkasında samimiyetle durabilmeyi, buradaki kararlılığı görmek istiyor. Kendi aldığı karardan çekinen utanan birisi bir yapı yerine, bir kararı alan o kararın da arkasında durabilen bir parti var. Bize, ‘Adaya gelmezseniz buradan ayrılırsınız’ muamelesi yapmaya çalıştılar. Şu anda baktığımızda CHP’nin komisyondaki varlığı herkes tarafından önemseniyor.

Demek ki komisyona girerken de adaya gitmediğimiz için de doğru bir karar vermişiz. Çünkü CHP gidip de sonra bu komisyonda bulunması noktasında belki şu anda bulunduğu konuma göre çok daha sıkıntılı bir pozisyonda olabilirdi. Şimdi ne öneriyorsak tarihsel tutarlılık içinde kendi fikrimiz olarak ve bulunduğumuz başta tarif ettiğimiz pozisyonu koruyarak bulunuyoruz.”