2025'in son anketi de Erdoğan'ın yüzünü güldürmedi
2025'in son anketi açıklandı. HBS Araştırma Şirketi’nin anketine göre, CHP’nin tutuklu Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önüne geçti. Ankete göre İmamoğlu yüzde 53,7 oy alırken, Erdoğan yüzde 46,3’te kaldı.

Türkiye’de erken seçim tartışmaları uzun süredir gündemde. Araştırma şirketleri de her ay yeni verilerini açıklamaya devam ediyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucunu doğru tahmin eden HBS Araştırma Şirketi, 2025’in son Cumhurbaşkanlığı anketini yayımladı.

Ankete göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyonlarda tutuklanan İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı geride bıraktı.

HBS’nin araştırmasına göre Ekrem İmamoğlu yüzde 53,7, Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 46,3 oranında oy alıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de 2025 yılının son mitinginde Erdoğan’a “yeni yıl hediyesi” verildiğini belirterek, son ankette CHP’nin AKP’ye fark attığını ifade etmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

