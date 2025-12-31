2025'in son anketi de Erdoğan'ın yüzünü güldürmedi

Türkiye’de erken seçim tartışmaları uzun süredir gündemde. Araştırma şirketleri de her ay yeni verilerini açıklamaya devam ediyor. 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonucunu doğru tahmin eden HBS Araştırma Şirketi, 2025’in son Cumhurbaşkanlığı anketini yayımladı.

AKP yılın son anketinde de ikinci parti

Ankete göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik operasyonlarda tutuklanan İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı geride bıraktı.

İMAMOĞLU ERDOĞAN'I GERİDE BIRAKTI

HBS’nin araştırmasına göre Ekrem İmamoğlu yüzde 53,7, Recep Tayyip Erdoğan ise yüzde 46,3 oranında oy alıyor.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel de 2025 yılının son mitinginde Erdoğan’a “yeni yıl hediyesi” verildiğini belirterek, son ankette CHP’nin AKP’ye fark attığını ifade etmişti.