AKP yılın son anketinde de ikinci parti
2025 yılının son gününe artık sayılı güler kaldı. Yıl boyunca yapılan anketlerde ikinci parti olan AKP, yılın son ayında yapılan ankette de ikinci olarak 2025 yılını ikinci parti olarak bitirdi.

2024 yerel seçimleri ile artık birinci parti unvanını kaybeden AKP, yerel seçimlerin ardından yapılan tüm anketlerde ikinci parti konumunu kaybetmedi. Zaman zaman son seçimlerin birinci partisi CHP ile arasındaki puan farkını kapatan eğilimlerde bulunan AKP, birinci parti sırasında seçimlerden beri çıkamadı.

AKP ve CHP’lileri aynı zam oranında buluşturan asgari ücret anketi!AKP ve CHP’lileri aynı zam oranında buluşturan asgari ücret anketi!

YILIN SON ANKETİNDE DE İKİNCİ PARTİ

2025 yılında iktidara yakın anket firmalarının yaptığı anketlerde de ikinci parti çıkan AKP, 2025 yılının Aralık ayı için yapılan son ankette de ikinci oldu. ASAL Araştırma tarafından yapılan 26 ilde 5-14 Aralık tarihleri arasında bin 895 katılımcı ile gerçekleştirilen anketin sonuçları paylaşıldı. Anketin güven sınırı yüzde 95, hata payı ise + - yüzde 2.5 olarak belirtildi.

Bilgisayar destekli telefonda anket (CATI) ile yapılan ankette katılımcılara "Bu Pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Anketin birinci partisi 'Kararsızlar' oldu.

Karasızların dağıtılmasının ardından ise AKP'nin ikinci parti, CHP'nin ise birinci parti olduğu sonucu ortaya çıktı.

İşte kararsızlar dağıtılmadan önceki anket sonuçları:

kararsizlar.jpg

Kararsız/oy kullanmam: Yüzde 27,4

  • CHP: Yüzde 24,6
  • AKP: Yüzde 22,8
  • DEM Parti: Yüzde 6,6
  • MHP: Yüzde 5,2
  • İYİ Parti: Yüzde 3,4
  • Zafer Partisi: Yüzde 2,9
  • Yeniden Refah Partisi: Yüzde 2,3
  • Anahtar Parti: Yüzde 1,5
  • Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1
  • Diğer Yüzde: 2,3

Kararsızlar dağıtıldıktan sonra ise sonuçlar şöyle sıralandı:

  • CHP: Yüzde 33,8
  • AKP: Yüzde 31,3
  • DEM Parti: Yüzde 9,1
  • MHP: Yüzde 7,2
  • İYİ Parti: Yüzde 4,8
  • Zafer Partisi: Yüzde 4
  • Yeniden Refah Partisi: Yüzde 3,2
  • Anahtar Parti: Yüzde 2
  • Türkiye İşçi Partisi: Yüzde 1,4
  • Diğer: Yüzde 3,2

sonsonuclar.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

