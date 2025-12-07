AKP ve CHP’lileri aynı zam oranında buluşturan asgari ücret anketi!

2026 yılında geçerli olacak asgari ücret için karar sürecine az bir zaman kala kamuoyunun beklentisi de netleşti. Metropoll Araştırma tarafından yapılan Kasım anketi, vatandaşların parti tercihlerinden bağımsız olarak asgari ücret konusunda ortaklaştığına dikkat çekti.

Anket sonuçlarına göre, yurttaşların yüzde 75.5’i ‘Geçinemiyoruz’ diyerek net asgari ücretin en az yüzde 50 zamla 33 bin 150 TL olmasını istedi. Araştırmanın parti bazındaki sonucu da AKP seçmeninin yüzde 66’sının, CHP’lilerin yüzde 85’inin, MHP’lilerin yüzde 68’inin, İYİ Partililerin yüzde 77’sinin ve DEM Partililerin yüzde 82.4’ünün de bu talebi desteklediğini gözler önüne serdi.

SEÇMEN ENFLASYON ORANINI YETERSİZ BULUYOR!

Araştırmada, yüzde 10’luk artışı isteyenler 4.3’te, 20 isteyenler 4.4’te kalırken enflasyon oranındaki yüzde 33 artışı savunanlar ise 10.5’te kaldı. Veriler seçmenin enflasyon oranını çok yetersiz bulduğunu ortaya koyarken açlık sınırının 29 bin 828, yoksulluk sınırının 97 bin 159 TL olduğu dönemde, talep somut geçim verilerini de yansıtıyor.

YÜZDE 50 “ASGARİ ÜCRET 33 BİN 150’YE ÇIKSIN” DEDİ!

Karar’dan Berfu Kargı’nın aktardığına göre, Kasım ayında yapılan anket sonuçlarına göre, vatandaşların yüzde 74,5’i asgari ücretin en az yüzde 50 artarak 33 bin 150 TL’ye çıkarılmasını talep etti. AKP seçmeninin yüzde 66’sı, CHP’lilerin yüzde 85’i, MHP’lilerin yüzde 68’i de söz konusu talebi destekledi.

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun ilk toplantısı, 12 Aralık Cuma günü saat 14.00’te yapılacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ ile işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu’nu (TİSK) toplantıya davet etti fakat TÜRK-İŞ, komisyonun yapısında bir değişiklik olmadığı sürece masaya oturayacağını duyurdu.

Asgari ücret net 22 bin 104 TL iken işverene maliyeti ise 30 bin 621 TL seviyesinde... Geçtiğimiz yıl asgari ücrete yüzde 30 artış yapılmıştı fakat AKP iktidarının hedeflenen enflasyonu baz alarak daha düşük bir teklifte bulunması bekleniyor. TÜİK, kasım ayında aylık enflasyonu son 2,5 yılın en düşük seviyesine (aylık yüzde 0,87) indirdi; yıllık enflasyonu da yüzde 31,07’ye geriletti.

YOKSULLUK SINIRI 97 BİN TL!

TÜRK-İŞ’in “Kasım 2025 Açlık ve Yoksulluk Sınırı” araştırması, dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 29.828 TL, yoksulluk sınırının ise 97.159 TL olduğunu ortaya koymuştu. Bekâr bir çalışanın yaşama maliyeti, 38.752 TL iken kasım ayında gıda fiyatlarındaki artış aylık yüzde 4,98, yıllık bazda yüzde 45,07 olarak kaydedildi. Yıllık ortalama artış ise yüzde 40,27. Buna karşın Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı Kasım TÜFE verisi daha düşük; aylık yüzde 0,87, yıllık yüzde 31,07...