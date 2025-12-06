TCMB yeni Başekonomisti: Asgari ücrete zam işsizlik yaratmaz

Asgari ücret pazarlığı öncesi iş dünyasının "Zam yaparsak işçi çıkarırız" söylemlerine Merkez Bankası'nın (TCMB) yeni Başekonomisti Murat Taşçı'nın araştırmasından net yanıt geldi.

Merkez Bankası'nı en iyi bilen isim açıkladı: Asgari ücrette iki kritik eşiği gösterdi

TCMB'nin yeni Başekonomisti Murat Taşçı'nın, yaklaşık 17 yıl görev yaptığı Cleveland Fed bünyesinde imza attığı son araştırmalardan biri, Türkiye'de sıcak gündem olan asgari ücret tartışmalarına ışık tuttu.

Didem Tüzemen ve Marianna Kudlyak ile birlikte 2022 yılında hazırladığı "Asgari Ücret Artışları ve Boş Pozisyonlar" başlıklı çalışma, ücret artışlarının işten çıkarmaları tetiklemediğini ortaya koydu.

İŞVERENİN DERDİ MAAŞ DEĞİL, ELEMAN BULAMAMAK!

OECD ülkelerini kapsayan geniş çaplı analizde, pandemiden normalleşmeye geçiş sürecinde, özellikle düşük ücretli sektörlerdeki işverenlerin yaşadığı sıkıntıların kaynağının artan asgari ücretler olmadığı vurgulandı. Rapor, asıl problemin genel iş gücü eksikliği ve yoğun talep baskısı nedeniyle boş pozisyonların doldurulamaması olduğunu belgeledi.

ZAMLAR İŞTEN ÇIKARMAYA NEDEN OLMADI

Ekonomim'în haberine göre çalışmanın en çarpıcı bulgusu, patronların her zam döneminde masaya sürdüğü "maliyet artarsa işçi çıkarırız" kozunu boşa düşürdü. Araştırmaya göre, asgari ücret artışları işten çıkarma eğilimini artırmadı. Aksine, ücretler yükselse bile işverenlerin mevcut çalışanlarını ellerinde tutmayı tercih ettiği görüldü.

Rapor, işe alım zorluklarının temel nedenlerini; yeni eleman bulma güçlüğü, yetkinlik eksikliği ve demografik etkiler (yaşlanan nüfus) olarak sıraladı.

DÜŞÜK GELİRLİNİN ALIM GÜCÜ ARTTI

Taşçı'nın analizi, asgari ücret zamlarının çalışanların gelirlerini önemli ölçüde artırdığını ve özellikle dar gelirli kesimin satın alma gücünü desteklediğini tespit etti. Ancak raporda, sadece ücret artışının iş gücü piyasasındaki yapısal dengesizlikleri çözmeye yetmediği; eğitim, çalışma koşulları ve göç politikaları gibi faktörlerin de belirleyici olduğu ifade edildi.

KÜRESEL ÖLÇEKTE AYNI TABLO

Raporun özet bulguları şöyle sıralandı:

Pek çok ülkede asgari ücret artışları son 10 yılın zirvesine çıktı.

Zamlar, genel olarak boş pozisyonları azaltmadı; işverenler ekonomik koşullar ve sektörel sorunlar nedeniyle eleman bulmakta zorlandı.

Çoğu ülkede asgari ücret artışları işten çıkarmalara yol açmadı.

Artışlar, düşük ücretli sektörlerde çalışanların gelirlerini belirgin biçimde yükseltti.

Bu bulgular, Türkiye'de asgari ücretin enflasyonu tetiklediği ve işsizliği artıracağı yönündeki iktidar ve işveren tezlerinin aksine, zammın istihdamı tehdit etmediğini bilimsel bir temele oturtuyor.