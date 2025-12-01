DİSK asgari ücret talebini açıkladı

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun toplanmasına sayılı günler kala Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK), iktidara ve işverene taleplerini haykırdı. DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, enflasyon tek haneye inene kadar asgari ücretin yılda en az iki kez güncellenmesi gerektiğini vurguladı. "Hedeflenen enflasyon" dayatmasına sert çıkan Çerkezoğlu, asgari ücretlinin 2025'teki kaybının 50 bin TL'yi aştığını açıkladı.

"YÜKSEK ENFLASYONA RAĞMEN ÜCRETLER ARTTIRILMADI"

İstanbul Barosu’nda düzenlenen basın toplantısıyla "2026 Asgari Ücret Araştırması" raporunu ve taleplerini duyuran DİSK, emekçinin yaşadığı yoksulluğu gözler önüne serdi. DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, mevcut ekonomik tabloda bir ailenin dört ferdi çalışsa bile yoksulluk sınırını aşamadığına dikkat çekti.

Yoksullaşma değil çöküş! Asgari ücretlinin kaybı ortaya çıktı

Çerkezoğlu, "Somut olarak söylersek, 2025’e zaten resmi enflasyona göre 15 puan alacaklı giren asgari ücret başta olmak üzere tüm ücretler yıl boyunca eridi. Hükümet, yüksek enflasyona rağmen yıl boyunca asgari ücreti artırmadı. Bugün bir ailede anne, baba ve iki çocuk çalışsa bile ailenin geliri yoksulluk sınırının altında kalıyor. Açlık sınırı 30 bin liraya dayandı, yoksulluk sınırı 90 bin lirayı çoktan aştı" ifadelerini kullandı.

YILDA İKİ KEZ ZAM TALEBİ

Yüksek enflasyonun bel büktüğü 2024 ve 2025 yıllarında asgari ücretin ara zam görmemesini eleştiren Çerkezoğlu, "Yüksek enflasyon koşullarında asgari ücretin yılda bir kez artırılması reel ücretlerde ciddi bir kayıp yarattı. Bu nedenle, enflasyon tek haneli rakamlara düşene kadar asgari ücret yılda en az iki kez güncellenmelidir" dedi.

Son dakika | Açlık sınırı belli oldu: Asgari ücreti belirleyebilir!

Çerkezoğlu, "Asgari ücretle çalışanın 2025 yılı boyunca yaşanan kaybı ise 50 bin TL’yi aşmış olacak. Yani satın alma gücü olarak 14 bin liralara gerilemiş bir asgari ücret üzerinden 2026 asgari ücretini konuşuyor olacağız. 2026 asgari ücreti belirlenirken bu kayıpların giderilmesi şarttır" diye konuştu.

"HEDEFLENEN ENFLASYON DAYATMASI KABUL EDİLEMEZ"

İktidarın "hedef enflasyona göre zam" planına da sert çıkan DİSK Başkanı, Türkiye'de enflasyon hedefinin en son 16 yıl önce tutturulduğunu hatırlattı.

Çerkezoğlu, "Emek gelirleri üzerine çok büyük baskı getirecek olan 'hedeflenen enflasyon kadar ücret artışı' dayatması asla kabul edilemez. Asgari ücretin istisnai bir ücret olarak değil insanca yaşanacak bir ücret olarak saptanması şarttır" değerlendirmesinde bulundu.

"KİŞİ BAŞINA GSYH'NİN YÜZDE 60'INDAN AZ OLMAMALI"

Asgari ücretin belirlenmesinde sadece enflasyonun değil, büyümenin ve kişi başına düşen milli gelirin de (GSYH) dikkate alınması gerektiğini savunan Çerkezoğlu, somut bir öneri sundu: "Hatta somut bir öneri olarak asgari ücret, Kişi Başına Gayri Safi Yurt İçi Hasıla’nın belirli bir oranından (örneğin yüzde 60’ından) düşük belirlenmemelidir."

VERGİDE ADALET ÇAĞRISI

DİSK, vergi dilimlerindeki adaletsizliğin de giderilmesini talep etti. Gelir vergisi ilk diliminin asgari ücret artışından az olmamak üzere artırılması, ilk dilim oranının yüzde 10'a düşürülmesi ve damga vergisinin kaldırılması istendi. Ayrıca, işverenlere sağlanan SGK prim desteğinin işçilere de sağlanması gerektiği vurgulandı.