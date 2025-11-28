Son dakika | Açlık sınırı belli oldu: Asgari ücreti belirleyebilir!

Hayat pahalılığı ve derinleşen ekonomik kriz, TÜRK-İŞ'in açıkladığı kasım ayı verileriyle bir kez daha gözler önüne serildi. Dört kişilik bir ailenin açlık sınırı 30 bin liraya yaklaşırken, yoksulluk sınırı 97 bin 159 TL ile rekor kırdı. Asgari ücretli bir çalışan ise sadece yaşama maliyetinin bile 16 bin lira gerisinde kaldı.

TÜRK-İŞ’in Kasım 2025 araştırması, çalışanların geçim şartlarındaki çöküşü belgeledi. Ankara'da yaşayan dört kişilik bir ailenin sağlıklı ve dengeli beslenebilmesi için yapması gereken asgari gıda harcamasını ifade eden açlık sınırı 29 bin 828 TL’ye tırmandı.

Gıda harcamasının üzerine kira, giyim, ısınma, eğitim, sağlık ve ulaşım gibi diğer zorunlu giderler eklendiğinde ortaya çıkan yoksulluk sınırı ise 97 bin 159 TL'ye fırlayarak 100 bin lira bandına dayandı.

BEKARIN YAŞAM MALİYETİ ASGARİ ÜCRETİ EZDİ GEÇTİ

Raporun en çarpıcı verilerinden biri de bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti oldu. Tek bir kişinin yaşayabilmesi için gereken tutar 38 bin 752 TL olarak hesaplandı. Ancak mevcut asgari ücretin 22 bin 104,67 TL seviyesinde kalması, aradaki uçurumu netleştirdi. Bekar bir çalışanın yaşama maliyeti ile eline geçen asgari ücret arasındaki fark tam 16 bin 648 TL'ye ulaştı.

MUTFAKTA YILLIK ARTIŞ YÜZDE 45'İ BULDU

Konfederasyonun mutfak enflasyonu hesabı da tablonun vahametini doğruluyor. Gıda fiyatlarındaki artış Kasım ayında yüzde 4,98 olarak gerçekleşirken, yıllık bazda bu oran yüzde 45,07’ye yükseldi. Yıllık ortalama artış yüzde 40,27, yılın ilk on bir ayındaki toplam artış ise yüzde 41,48 olarak kayıtlara geçti.

ENFLASYON KADAR ZAM YOKSULLUĞU BİTİRMEZ

TÜRK-İŞ, bu araştırmanın bir ücret belirleme çalışması olmadığını, hanelerin insan onuruna yaraşır bir yaşam için ihtiyaç duyduğu gelir düzeyini saptadığını vurguladı. Sendika, ücretlere yalnızca enflasyon oranında zam yapılmasının mevcut kötü gidişatı durdurmayacağını, aksine yoksulluğu kalıcı hale getireceği uyarısında bulundu.

Raporda, dar ve sabit gelirli kesimlerin enflasyonun sebebi değil mağduru olduğu belirtilerek, "ekonomik ve sosyal politikaların gecikmeden uygulanması" çağrısı yapıldı.

BİRLEŞİK KAMU-İŞ'İN RAPORU: 100 BİNİ GEÇTİ

Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’nun araştırma birimi KAMU-AR da Kasım 2025 dönemine ait "Açlık ve Yoksulluk Sınırı" raporunu yayımladı. Vatandaşın çarşı pazardaki çaresizliğini rakamlara döken rapora göre, açlık sınırı bir önceki aya kıyasla 266 lira artış göstererek 30 bin 61 TL seviyesine yükseldi.

Sadece gıda değil; barınma, giyim ve ulaştırma gibi diğer zorunlu harcamalardaki fiyat artışları da yoksulluk sınırını yukarı çekti. İnsanca yaşamanın bedeli olan yoksulluk sınırı, Kasım ayında 93 bin 697 TL olarak hesaplandı.

4 ASGARİ ÜCRET BİLE YOKSULLUĞU YENEMİYOR

Rapor, asgari ücretin alım gücündeki erimeyi de çarpıcı bir hesaplamayla ortaya koydu. KAMU-AR verilerine göre, aynı hanede dört kişi asgari ücretle çalışsa dahi, eve giren toplam gelir yoksulluk sınırını yakalayamıyor. Dört maaşın toplamı, yoksulluk sınırının 5 bin 281 TL altında kalıyor.

EMEKLİ MAAŞI AYIN YARISINI GÖRMÜYOR

Milyonlarca emeklinin yaşadığı sefalet de raporda kendine yer buldu. Yapılan hesaplamaya göre, en düşük emekli aylığı, bir ailenin sadece 16 günlük gıda harcamasını karşılayabiliyor. Ayın geri kalanında emeklinin ne yiyip ne içeceği ise meçhul.

Kamu çalışanlarının durumu da parlak değil. En düşük memur maaşı, yoksulluk sınırının ancak yüzde 54'ünü karşılayabiliyor. Ortalama bir memur maaşının yoksulluk sınırına ulaşabilmesi için ise yüzde 63,5 oranında artırılması gerektiği belirtiliyor.