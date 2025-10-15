'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SKG Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı

Asgari ücret, memur ve emekli zammının Ocak 2026’da ne kadar olacağı merak edilirken, gözler yeni yılda belirlenecek diğer ekonomik göstergelere çevrildi. Vergilerden cezalara, maaş artışlarından sosyal yardımlara kadar birçok kalemin değişeceği yeni yıl öncesi, milyonlarca kişi uzmanların değerlendirmelerini yakından takip ediyor.

Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş, Türkiye Gazetesi’ndeki “Yeni yılda işsizler rahat bir nefes alabilecek mi?” başlıklı köşe yazısında, işsizlik maaşına ilişkin dikkat çekici bir analiz kaleme aldı.

TÜİK VERİLERİ İŞSİZLİKTE YÜKSELİŞİ GÖSTERİYOR

Karakaş, işsizlik sorununun hâlâ ciddi bir ekonomik problem olduğuna dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Temel verilere baktığımızda son TÜİK rakamları maalesef iç açıcı değil. Hanehalkı İşgücü Araştırması sonuçlarına göre, 2025 yılı Ağustos ayında işsiz sayısı bir önceki aya göre 168 bin kişi artarak 3 milyon 44 bine ulaştı. Bu da işsizlik oranında 0,4 puanlık bir artış anlamına geliyor.”

TÜİK verilerine yansıyan bu tabloyla işsizlik oranı %8,5’e yükselirken, erkeklerde oran %6,8, kadınlarda ise %11,6 seviyesinde tahmin edildi. Karakaş, “Kadın istihdamı verilen tüm teşvik ve desteklere rağmen hâlen arzu edilen düzeyde değil,” değerlendirmesinde bulundu.

ATIL İŞGÜCÜ ARTIYOR, İSTİHDAM DARALIYOR

Karakaş, zamana bağlı eksik istihdam ve potansiyel iş gücü verilerinin de dikkat çekici olduğuna değinerek şöyle konuştu:

“Atıl iş gücü oranı 2024 Ağustos’unda bir önceki aya göre 0,7 puan artışla %27,2’ye çıktı. Zamana bağlı eksik istihdam ve işsizlerin bütünleşik oranı %18,2, potansiyel iş gücüyle birleşik oran ise %18,7 olarak hesaplandı.”

Bu oranların, ekonomik daralmanın istihdam üzerindeki olumsuz etkilerini gösterdiğini belirten Karakaş, daralma politikalarının istihdama negatif yansımasının kaçınılmaz olduğunu ifade etti.

“İŞSİZLİK MAAŞI AİLELERE NEFES ALDIRIYOR”

Ekonomik sıkıntıların ve hayat pahalılığının işsizler üzerindeki baskısını vurgulayan Karakaş, işsizlik ödeneğinin önemine değinerek şu değerlendirmeyi yaptı:

“İşsizlik dönemlerinde verilen işsizlik ödeneği, işsiz kalanlara ve ailelerine bir nebze de olsa rahat nefes aldırmaktadır.”

İŞSİZLİK ÖDENEĞİ NASIL HESAPLANIYOR?

Karakaş, işsizlik maaşının hesaplanma yöntemini de hatırlatarak şu bilgileri paylaştı:

“Bir iş yerinde kendi kusuru olmadan işini kaybeden sigortalılara, son 4 aylık prime esas kazançlarının ortalamasının %40’ı oranında işsizlik ödeneği verilmektedir. Ancak bu tutar, brüt asgari ücretin %80’ini geçememektedir.”

Karakaş’a göre, halen uygulamada olan en yüksek işsizlik ödeneği 20.646,49 TL düzeyinde bulunuyor. Bu tutar, sigortalının kazancı ne kadar yüksek olursa olsun aşılmıyor.

2026’DA İŞSİZLİK MAAŞI NE KADAR ARTACAK?

Yeni yılda işsizlik maaşında yapılacak artışın tamamen asgari ücretteki güncellemeye bağlı olduğunu vurgulayan Karakaş, şu ifadeleri kullandı:

“İşsizlik ödenekleri, asgari ücrete yapılacak zam oranında değişecektir. 2024 ve 2025’in Temmuz aylarında asgari ücrete zam yapılmadı. Bu durum, yüksek enflasyon karşısında hem ücretlerin hem de işsizlik ödeneklerinin erimesine yol açtı.”

Karakaş, 2026 Ocak ayında geçerli olacak asgari ücretin Türk-İş’in açıklayacağı açlık sınırının altında kalacağını öngördüğünü belirtti.

“YÜZDE 25-30 ARTIŞ MUHTEMEL AMA YETERLİ OLMAYACAK”

Yeni yılda işsizlik maaşına ne kadar artış yapılabileceğini değerlendiren Karakaş, şu tahminde bulundu:

“2026 başında işsizlik maaşında en az %25, en fazla %30 oranında bir artış bekleniyor. Ancak bu artış bile işsizlerin ve ailelerinin geçim derdine tam anlamıyla deva olmayacaktır.”

Karakaş, enflasyonla mücadele programı kapsamında Temmuz 2026’da bir güncelleme yapılmayacağını da belirterek, yılbaşında uygulanacak zammın yıl boyu geçerli olacağını söyledi.