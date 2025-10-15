80 bin lira maaş verdikleri emekliyi bir yıl arayıp bulamadılar, bakan sonunda cevap değil boş link gönderdi

CHP Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, 25 Ekim 2024’te Bakan Işıkhan’ın yanıtlaması istemiyle Meclis’e bir soru önergesi vermişti. Önerge, 4 Kasım 2024’te bakanlığa ulaştı ancak 10 Ekim 2025’te, yani 341 gün sonra, tek cümlelik bir yanıt geldi.

Bakanlığın cevabında, “SGK’dan aylık alan kişilere ilişkin bilgiler SGK resmi web sitesinde yayımlanmakta olup, dosya bazında aylık tutarları dönemler itibariyle değişiklik göstermektedir” denildi.

Ancak CHP’li Bakırlıoğlu, bu bilgilerin sitede yer almadığını belirtti.

BAKANIN SÖZLERİNE ATIF YAPILDI

Bakırlıoğlu, önergesinde Bakan Işıkhan’ın televizyon programında yaptığı açıklamayı hatırlattı:

En düşük emekli maaşı 2 çeyrek altın etmiyor!

“Türkiye’de sadece 12 bin 500 TL emekli maaşı alanlar yok. 50, 60, 70 ve 80 bin TL maaş alan vatandaşlarımız da var.”

Milletvekili, bu sözler doğrultusunda bakanlıktan şu sorulara yanıt istedi:

12 bin 500 TL’nin altında maaş alan kaç emekli var?

50-59 bin TL, 60-69 bin TL, 70-79 bin TL ve 80 bin TL üzeri maaş alan kaç kişi bulunuyor?

Ancak bakanlık, bu soruların hiçbirine sayısal yanıt vermedi.

“BİLGİ BEKLERKEN LİNK ALDIK”

CHP’li Bakırlıoğlu, verilen cevabı sert sözlerle eleştirdi:

Emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? İşte dört farklı senaryo

“Bakandan bilgi beklerken SGK’nın sitesinin linkini aldık. Kendi açıklamasına bile yanıt veremedi. ‘80 bin lira maaş alanlar var’ dedi ama kim olduklarını sorduğumuzda sessiz kaldı. Bu durum emekliye verilen değeri gösteriyor. Ne tablo, ne oran, ne veri… Sadece bir link!”

“MECLİS’İN DENETİM YOLLARI TIKANDI”

Bakırlıoğlu, Meclis’in denetim işlevinin neredeyse tamamen ortadan kalktığını savundu:

“Tek kişilik hükümet sistemi, milletvekillerinin denetim gücünü elinden aldı. Artık gensoru, sözlü soru yok. Geriye sadece yazılı soru önergeleri kaldı. Ancak onlara da çoğu zaman cevap verilmiyor. Bakanlar, millet adına sorduğumuz sorulara yanıt vermeye bile tenezzül etmiyor.”

“BAKAN MİLLETİN AKLIYLA DALGA GEÇİYOR”

CHP’li vekil, SGK sitesine yönlendirme yapılmasına tepki göstererek şöyle konuştu:

“Geçmişte SGK sitesinde emekli maaş aralıkları ve bu maaşları alanların sayısı görülüyordu. Şimdi bu bilgiler kaldırıldı. Bakan, bizimle ve milletin aklıyla alay ediyor. Bu sadece bana değil, halka yapılmış bir saygısızlıktır.”

“ŞEFFAFLIK, LİNK GÖNDERMEKLE OLMAZ”

Cumhuriyet'in haberine göre Bakırlıoğlu, bakanlığın yanıtını “ciddiyetten uzak” bulduğunu ifade ederek şunları söyledi: