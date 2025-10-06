Emekli maaşına ne kadar zam yapılacak? İşte dört farklı senaryo

Eylül ayı enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından milyonlarca emekli ve memur, gözünü 2026 yılı Ocak zammına çevirdi. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) yayımladığı son rakamlara göre, temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan üç aylık dönemde enflasyon oranı toplamda %7,51 olarak gerçekleşti. Yıl sonuna ilişkin beklentiler, zam oranlarını yeniden şekillendirdi. Buna göre, dört farklı senaryoya göre ocak ayında emekli maaşlarına %10 ile %13 arasında zam yapılması öngörülüyor. En düşük emekli maaşının ise 19 bin TL sınırına yaklaşması bekleniyor.

ENFLASYON VERİLERİ ZAM BEKLENTİLERİNİ YÜKSELTTİ

Eylül ayı enflasyonu açıklandı

Eylül ayında açıklanan enflasyon oranının ardından 2026 Ocak zammına ilişkin tahminler netleşmeye başladı. TÜİK verilerine göre eylül ayı enflasyonu %3,23 oldu. Böylece yılın üçüncü çeyreğinde oluşan toplam enflasyon oranı %7,51 seviyesinde kaydedildi.

Bu oran, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yapılacak artışın ilk üç aylık kısmını oluşturuyor. Ancak kesin zam oranı, ekim, kasım ve aralık aylarına ilişkin verilerin açıklanmasının ardından belli olacak.

DÖRT FARKLI ENFLASYON TAHMİNİNE GÖRE ZAM ORANLARI

Yıl sonu enflasyon tahminlerine göre 2026 Ocak ayında uygulanacak zam oranları dört farklı senaryoda değerlendiriliyor. Bu senaryolara göre SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışları şu şekilde hesaplanıyor:

Merkez Bankası üst tahmini (%29): %10,56 zam

Orta Vadeli Program (OVP, %28,5): %10,14 zam

Piyasa Katılımcıları Anketi (%29,86): %11,30 zam

Finansal Kurumlar Birliği (%31,94): %13,08 zam

Bu tahminler dikkate alındığında, emeklilerin ocak ayında %10 ila %13 arasında maaş artışı alması bekleniyor.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 19 BİN TL’YE YAKLAŞACAK

Hâlen en düşük emekli maaşı 16.881 TL düzeyinde bulunuyor. Ocak ayında yapılacak zamla birlikte maaşların ulaşabileceği tahmini seviyeler ise şöyle:

%10,14 zamla: 18.592 TL

%10,56 zamla: 18.663 TL

%11,30 zamla: 18.788 TL

%13,08 zamla: 19.089 TL

Bu artış senaryolarına göre, en düşük emekli maaşının 19 bin TL sınırına dayanması bekleniyor.

“ZAM ENFLASYON GERÇEKLİĞİNİ YANSITMALI”

Ekonomistler, açıklanan ara verilerin ardından çift haneli zammın kaçınılmaz olduğunu ifade ediyor. Uzmanlara göre, emekli maaşlarının satın alma gücünün korunabilmesi için yapılacak artışın, enflasyon oranının üzerinde olması gerekiyor.

Emekliler ise yaşam koşullarının iyileşmesi için yalnızca enflasyon farkının değil, refah payının da artırılmasını istiyor.