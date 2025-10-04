Yıl sonunda faiz ve enflasyon ne olur? Dev bankadan Türkiye raporu

Dünyanın önde gelen bankalarından Citi'den Türkiye'de yıl sonu enflasyonu ve faizin ne olacağına ilişkin çarpıcı bir tahmin geldi.

Citi ekonomistleri, Eylül enflasyon verilerinin ardından Türkiye için yıl sonu enflasyon ve faiz beklentilerini güncelledi.

FAİZ BEKLENTİSİ YÜZDE 37

2022/01/14/faiz.jpg

Eylül ayında açıklanan enflasyon rakamlarını değerlendiren Citi ekonomistleri İlker Domaç ve Gültekin Işıklar, gıda fiyatlarının tahminlerin üzerinde yükselmesiyle enflasyonun beklentiyi aştığını ifade etti. Ekonomistler, zayıflayan iç talep, işgücü piyasasındaki yavaşlama ve enflasyon görünümünün para politikasını karmaşık hale getirdiğini vurguladı.

Yayımlanan notta, “Büyüme beklentilerindeki düşüş ve işsizlikteki artış, Merkez Bankası’nın sıkı para politikası duruşunu uzun vadede sürdürmesini zorlaştırabilir. Ancak enflasyon beklentilerinin ara hedeflerden sapması, faiz indirimi sürecini ihtiyatlı şekilde destekliyor. Bu çerçevede yıl sonuna kadar politika faizinin yüzde 37’ye çıkmasını bekliyoruz” değerlendirmesi yer aldı.

ENFLASYON BEKLENTİSİ YÜZDE 30

Citi, 2024’te yüzde 44,4 seviyesinde gerçekleşen yıllık enflasyonun bu yıl sonunda yüzde 30 civarına gerilemesini öngördü. Bununla birlikte risk dengesinin yukarı yönlü olduğunun da altı çizildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Eylül ayında politika faizini yüzde 43’ten yüzde 40,50’ye düşürmüştü.

ENFLASYON VERİLERİ BEKLENTİYİ AŞTI

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre Eylül ayında enflasyon aylık bazda yüzde 3,23 oldu.

Piyasa beklentisi ise yüzde 2,50 seviyesindeydi. Yıllık enflasyon da yüzde 33,29 olarak kaydedilerek yüzde 32,5’lik tahminin üzerinde gerçekleşti.

