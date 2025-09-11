Son dakika | Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) yılın altıncı faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faiz oranı 250 baz puan indirilerek yüzde 43'ten 40,5'e düşürdü. Merkez'in faiz kararı ekonomistlerin tahminiyle ile paralel geldi.

Beklentiler Merkez Bankası'nın 200 -250 baz puan indirim yapacağı yönündeydi.

Faiz indirimine dair şunlar kaydedildi:

"Para Politikası Kurulu (Kurul), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 43’ten yüzde 40,5’e indirilmesine karar vermiştir. Kurul ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 43,5’e, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41,5’ten yüzde 39’a indirmiştir. "

TCMB'nin 24 Temmuz'da açıkladığı bir önceki faiz kararında 300 baz puanlık indirim gelmişti. Merkez faizi 46'dan 43'e düşürmüştü.

Merkez Bankası'nın daha önce 300-350 baz puanlık indirim yapacağı öngörülüyordu. Hatta iş dünyası ve piyasada konuya ilişkin yapılan açıklamalarda, TCMB'nin indirim alanının daha geniş olduğu ifade ediyor. Ancak hem CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanması, hem de ağustos ayı enflasyonunun beklentinin üzerinde gelmesi nedeniyle Merkez'in faiz indirimini düşük tutacağı tahminleri geldi.

En az 300 baz puanlık indirim beklentisi 200 baz puana çekildi. TCMB'nin 250 baz puanı beklentilere kısmen paralel gelmiş oldu.

İLK KEZ ARALIK 2024'TE İNDİRİLMİŞTİ

Merkez Bankası 26 Aralık 2024'teki PPK toplantısında 22 ay aradan sonra ilk kez faiz indirimine gitmişti. Merkez böylece, politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 50'den 47,5'e düşürmüştü.

Merkez'in Yılın ilk iki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından, 250’er baz puanlık faiz indirimi kararları çıkmıştı. Politika faizi iki toplantıda toplamda 500 baz puanlık indirimler yüzde 47,5'ten yüzde 42,5'e çekilmişti.

19 Mart'ın ardından Nisan ayındaki PPK toplantısında, piyasanın ve ekonomistlerin faizi sabit tutacağı beklentilerine karşın, Merkez şahin bir kararla faizi yüzde 42,5'ten 46'ya yükseltmişti.

19 Haziran'da da faizi 46'da sabit tutmuş ancak metinde sıkı duruşa ilişkin ifade değişikliğine gitmişti. Bu değişiklik indirim sinyali olarak yorumlanmıştı.

24 Temmuz'da ise aylar sonra indirime gitmiş ve faizi 46'dan 43'e düşürmüştü.

PİYASANIN BEKLENTİSİ NEYDİ?

Merkez Bankası açıkladı: Dolar/TL, enflasyon, faiz... İşte tahminler

Merkez Bankası'nın Piyasa Katılımcıları Anketi'nde faiz indirimi tahmin edilmişti. Faizin enflasyonun beklentilerin üzerinde gelmesi ile 200 baz puanlık indirimle sınırlı kalacağı ifade edilmişti.

TCMB'nin 24 Temmuz'da açıkladığı bir önceki faiz kararında 300 baz puanlık indirim gelmişti. Merkez faizi 46'dan 43'e düşürmüştü.

YEDİNCİ FAİZ KARARI 23 EKİM'DE

Merkez Bankası'nın faiz kararını açıklayacağı bir sonraki PPK toplantısı 23 Ekim 2025'te yapılacak.