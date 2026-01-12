Elon Musk bir restoran açtı ama masalar boş kaldı!

Temmuz 2025'te , ABD'deki elektrikli araç otomotiv endüstrisinin en büyük direği olan Tesla, Los Angeles'ta kendi adını taşıyan restoranı Tesla Dinner'ı açarak, basit bir şarj istasyonunu insanların gerçekten ziyaret etmek istediği bir mekana dönüştürmeyi hedefleyen bir girişime imza attı .

Retro-fütüristik bir estetik, Amerikan kültürüne sürekli göndermeler ve marka etrafında yoğun pazarlama çalışmalarıyla, elektrikli araba şarj etmenin bir eğlence aktivitesi olabileceği fikri ortaya atıldı. İlk bakışta şirket riski aşmış gibi görünse de, gerçeklik çok farklı görünüyor.

Tesla Lokantası

Restoran, açılışının ilk birkaç haftasında büyük bir başarı yakaladı. Kuyruklar kilometrelerce uzadı ve mutfak günde yaklaşık 1000 öğün yemek hazırlıyordu. Tesla Diner, sosyal medyayı Elon Musk'ın şirketinin adının her köşede bulunduğu sıradan bir yemek mekanı değil, bir deneyim olarak tasarlanmış gibi görünen bu yeri öven fotoğraflar ve gönderilerle doldurarak hızla viral bir trend haline geldi.

Ancak zamanla proje zorluklarla karşılaştı ve şimdi eski parlaklığı kaybolmaya başlıyor. Az sayıdaki ziyaretçiden gelen raporlar, neredeyse boş bir otoparktan, müşteri sayısından daha fazla personelden ve müşterileri çekmek için açıkça seçilmiş en popüler yemeklerin menüden çıkarılmış olmasından bahsediyor.

Ünlü şef Eric Greenspan'in Kasım 2025 sonlarında ayrılması haberi, restoranın popülaritesini daha da düşürdü ve şu anda popülaritesinin hızla düştüğü söyleniyor. Bugün geriye kalan, temiz ve bakımlı bir işletme olsa da, fiyatlar yemeklerin kalitesini haklı çıkarmaktan çok uzak ve konsepti de sonsuza dek müşteri çekemez.

3,9 yıldızlık bir puanla 994 Google yorumu, yukarıda belirtilenleri açıkça yansıtıyor. İlk yorumlar, coşku anında yazılmış olup çoğunlukla olumlu olsa da, daha yeni yayınlarda yavaş hizmet, yüksek fiyatlar ve marka araçlarıyla gelmeyenler için şarj noktalarının eksikliği anlatılıyor.

Ancak asıl nokta, Tesla Diner'ın özlü bir mutfak projesinden ziyade bir pazarlama tekniği olması değil , ürünün ilk reklam kampanyası sona erdikten sonra kendi başına kendini kanıtlaması gerektiğidir.

Bu bağlamda, Tesla'nın restoranı geleneksel restoranlarla rekabet edebilecek kadar ucuz görünmüyor; aynı zamanda vaatlerini yerine getirebilecek ve markanın ekosistemi dışındaki insanları çekebilecek kadar da yenilikçi değil.