Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eyül ayı enflasyonununu açıkladı.

Açıklanan verilere göre Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 3,23 olurken, yıllık bazda 33,29 olarak gerçekleşti.

TÜFE'deki (2003=100) değişim on iki aylık ortalamalara göre yüzde 38,36 artış olarak gerçekleşti.

TÜİK ağustosta aylık enflasyonu 2,04, yıllık enflasyonu 32,95 olarak açıklamıştı.

Temmuzda aylık enflasyon 2,06 olurken, yıllık enflasyon 33,52 olarak gerçekleşmişti.

TÜİK YİNE UYUŞMADI

Bağımsız akademisyenlerden oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise eylül ayı enflasyonunu çok daha yüksek açıkladı.

ENAG'a göre Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) ağustosta yüzde 3,79 arttı, 12 aylık artışı ise %63,23 olarak gerçekleşti.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), ise aylık enflasyonu %3,19, yıllık artışı %40,75 olarak açıklamıştı.

ENFLASYON BEKLENTİSİ

TCMB, reel ve finansal sektör temsilcileri ile profesyonellerden oluşan 69 katılımcıyla gerçekleştirdiği eylül ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'ne göre geçen ay yüzde 1,97 olan eylül ayı TÜFE artışı beklentisi, bu anket döneminde yüzde 2,04'e yükseldi. Cari yıl sonu TÜFE artışı beklentisi ise yüzde 29,69'dan yüzde 29,86'ya çıktı.

TÜFE'de artış beklentisi 12 ay sonrası için yüzde 22,84'ten 22,25'e, 24 ay sonrası için de yüzde 16,92'den 16,78'e geriledi.

EN YÜKSEK HARCAMA GRUPLARI

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun yıllık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 36,06 artış, ulaştırmada yüzde 25,30 artış ve konutta yüzde 51,36 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların yıllık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 8,60, ulaştırmada yüzde 4,15 ve konutta yüzde 7,85 oldu.

GIDA VE ALKOLSÜZ İÇECEKLERDE BÜYÜK ARTIŞ

En yüksek ağırlığa sahip 3 ana harcama grubunun aylık değişimleri; gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 4,62 artış, ulaştırmada yüzde 2,81 artış ve konutta yüzde 2,56 artış olarak gerçekleşti. İlgili ana grupların aylık değişime olan etkileri ise gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1,11, ulaştırmada yüzde 0,44 ve konutta yüzde 0,44 oldu.

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Eylül ayı itibarıyla, 25 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 113 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 3,34 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 25,94 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,86 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 37,85 artış olarak gerçekleşti.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), (2003=100) 2025 yılı Eylül ayında bir önceki aya göre yüzde 2,52 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 23,66 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,59 artış ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 25,83 artış gösterdi.