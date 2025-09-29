Ekonomistlerin enflasyon beklentisi belli oldu

Yayınlanma:
Son dakika... Enflasyonun açıklanmasına günler kala ekonomistlerin beklentisi belli oldu. İşte detaylar...

Enflasyonun açıklanmasına günler kala önemli bir anketin sonuçları açıklandı.

AA Finans’ın Eylül 2025 Enflasyon Beklenti Anketi tamamlandı. 26 ekonomistin katıldığı ankette, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) 3 Ekim Cuma günü açıklayacağı verilere ilişkin aylık enflasyon tahmini yüzde 2,47 oldu.

ENFLASYON BEKLENTİLERİ YÜZDE 1,95 – 2,70 ARALIĞINDA

Ekonomistlerin öngörülerine göre, eylül ayı için enflasyon beklentileri yüzde 1,95 ile yüzde 2,70 arasında değişti. Ortalamanın gerçekleşmesi halinde, ağustosta yüzde 32,95 seviyesinde olan yıllık enflasyonun eylülde yüzde 32,31’e gerilemesi bekleniyor.

YIL SONU BEKLENTİSİ YÜZDE 30 SEVİYESİNDE

Ekonomistler, eylül ayı itibarıyla 2025 sonu enflasyon beklentisini yüzde 30,09 olarak açıkladı. Yıl sonuna ilişkin tahminler ise yüzde 29,20 ile yüzde 32,54 bandında toplandı.

GEÇEN AYA GÖRE ARTIŞ HIZLANDI

Hatırlanacağı üzere, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ağustos ayında yüzde 2,04 artış kaydetmişti. Eylül için öngörülen yüzde 2,47’lik oran, aylık bazda artışın hızlandığına işaret ediyor.

AA Finans anketlerinde ekonomistlerin beklentileri ve beklenen enflasyon şu şekilde:

AA Finans anketi, ekonomistlerin yıl sonu beklentilerindeki dar bant ve enflasyonun kademeli düşüş öngörüsüyle dikkat çekti.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

