Halkın enflasyon beklentisi belli oldu

Yayınlanma:
Merkez Bankası'nın eylül ayı sektörel enflasyon beklentisi anketi açıklandı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayına ilişkin sektörel enflasyon beklentilerini yayımladı.

HANEHALKI BEKLENTİSİNDE GERİLEME

Rapora göre, 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisi hanehalkında yüzde 54’ten yüzde 53’e düştü. Ayrıca, önümüzdeki 12 ayda enflasyonun gerileyeceğini düşünen hanehalkı oranı da yüzde 27,6’dan yüzde 27,4’e indi.

REEL SEKTÖR BEKLENTİLERİ DE AZALDI

TCMB verilerine göre, reel sektörün 12 ay sonrası enflasyon tahmini yüzde 37,7’den yüzde 36,8’e geriledi.

Enflasyon beklentilerinde kısmi toparlama olsa da enflason de beklentisi de halen çok yüksek.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

