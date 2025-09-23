OECD tahmin değiştirdi: Türkiye enflasyonu yıl sonunda daha yüksek olacak

Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü (OECD), 2025 yılına ilişkin küresel ekonomik büyüme beklentilerini yukarı yönlü revize etti. Ancak raporda, artan ABD tarifelerinin 2026’da küresel büyümeyi yavaşlatabileceği ve enflasyon risklerini artırabileceği uyarısında bulunuldu.

TÜRKİYE’NİN 2025 BÜYÜME TAHMİNİ YÜKSELDİ

OECD, Türkiye için hazırladığı raporda büyüme tahminini %2,9’dan %3,2’ye yükseltti. Bu revizyon, Türkiye ekonomisinin önceki beklentilere göre daha hızlı büyüyeceğine işaret ediyor.

ENFLASYON BEKLENTİSİ ARTTI

Raporda, 2025 yılı için Türkiye’nin enflasyon tahmini de yukarı yönlü güncellendi. Önceki tahmin %31,4 iken, yeni öngörü %33,5 seviyesine çıkarıldı.

OECD, 2026 yılı için ise Türkiye’nin büyüme beklentisini %3,3’ten %3,2’ye düşürdü. Enflasyon tahmini ise %18,5’ten %19,2’ye yükseltildi. Bu durum, 2026’da büyümenin bir miktar yavaşlayabileceğine ancak fiyat baskılarının devam edeceğine işaret ediyor.