Ekonomistler faiz kararına ne dedi? CHP ve enflasyon etkisi...

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) yılın altıncı faiz kararını açıkladı. Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faiz oranı 250 baz puan indirilerek yüzde 43'ten 40,5'e düşürdü. Merkez'in faiz kararı ekonomistlerin tahminiyle ile paralel geldi.

Beklentiler Merkez Bankası'nın 200 -250 baz puan indirim yapacağı yönündeydi.

TCMB'nin 24 Temmuz'da açıkladığı bir önceki faiz kararında 300 baz puanlık indirim gelmişti. Merkez faizi 46'dan 43'e düşürmüştü.

Merkez Bankası'nın daha önce 300-350 baz puanlık indirim yapacağı öngörülüyordu. Hatta iş dünyası ve piyasada konuya ilişkin yapılan açıklamalarda, TCMB'nin indirim alanının daha geniş olduğu ifade ediyor. Ancak hem CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanması, hem de ağustos ayı enflasyonunun beklentinin üzerinde gelmesi nedeniyle Merkez'in faiz indirimini düşük tutacağı tahminleri geldi.

En az 300 baz puanlık indirim beklentisi 200 baz puana çekilmişti.

Merkez Bankası ise paralel olabilecek bir indirim açıkladı: 250 baz puan indirime gitti.

"CHP OPERASYONUNDAN TEDİRGİN MESAJINDAN KAÇINDI"

Peki Merkez'in bu kararına ekonomistler ne dedi. İşte çarpıcı değerlendirmeler...

İktisatçı Hayri Kozanoğlu'na göre Merkez Bankası bu kararla "ortayolcu" bir tutum sergiledi:

"TCMB 250 puan indirimle orta yolu seçti!

200 puan indirim yaparak;

“CHP operasyonundan tedirginim” mesajı vermekten kaçındı.

300 puan indirimle;

Temmuz enflasyonundaki sıçrama,2. çeyrek %4,8 büyüme,rezervlerde zayıflama konularını dikkate almıyorum izlenimini de vermek istemedi."

"TAHMİN EDİLEBİLİR İYİDİR"

Merkez Bankası esk Başekonomisti Hakan Kara ise daha önce yaptığı anketi ve tahmini paylaşarak şu notu düştü:

"Sıkıcı (Tahmin edilebilir) para politikası iyidir."

"YIL SONU ENFLASYON HEDEFİ ZOR"

İktisatçı yazar Mustafa Sönmez ise yıl sonu hedefine dikkati çekti:

"250 baz puan indirdi. %40.5 faizin atfından yıl sonuna kadar 2 topl daha var. Hedef yıl sonu %35 ama zor! Enflasyon yatışmıyor %30 hedefi zor"

Emre Alkin ise faiz kararını şu notla paylaştı:

"Garp cephesinde yeni bir şey yok"

Altın ve para piyasaları uzmanı İslam Memiş ise şu değerlendirmede bulundu:

"Piyasaların beklentisi doğrultusunda TCMB, faiz indirimi yaptı. Piyasanın beklentisi 200-300 bp aralığıydı. Benim beklentim 200 bp idi. Piyasanın beklentisi karşılandığı için rakamlarda agresif dalgalanma görmedik. Artık kredi faiz oranları ve mevduat oranlarındaki düşüşlere odaklanalım."

İLK KEZ ARALIK 2024'TE İNDİRİLMİŞTİ

Merkez Bankası 26 Aralık 2024'teki PPK toplantısında 22 ay aradan sonra ilk kez faiz indirimine gitmişti. Merkez böylece, politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 50'den 47,5'e düşürmüştü.

Merkez'in Yılın ilk iki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısından, 250’er baz puanlık faiz indirimi kararları çıkmıştı. Politika faizi iki toplantıda toplamda 500 baz puanlık indirimler yüzde 47,5'ten yüzde 42,5'e çekilmişti.

19 Mart'ın ardından Nisan ayındaki PPK toplantısında, piyasanın ve ekonomistlerin faizi sabit tutacağı beklentilerine karşın, Merkez şahin bir kararla faizi yüzde 42,5'ten 46'ya yükseltmişti.

19 Haziran'da da faizi 46'da sabit tutmuş ancak metinde sıkı duruşa ilişkin ifade değişikliğine gitmişti. Bu değişiklik indirim sinyali olarak yorumlanmıştı.

24 Temmuz'da ise aylar sonra indirime gitmiş ve faizi 46'dan 43'e düşürmüştü.