Saray kendi enflasyon hedefine inanmadı! 10 puan daha ekledi

Ekonomik kriz had safhada. Emekli ve asgari ücretliler borç almadan ay sonunu getiremez oldu. Son yıllar neredeyse sadece maddi geçim kaygısı ile geçip giderken Cumhurbaşkanlığı Sarayı'na dudak uçuklatacak bütçe önerildi.

Birgün'den Havva Gümüşkaya'nın haberine göre OVP'de 2026 yılı için teklif edilen bütçenin tavan ödeneği bellli oldu.

21 MİLYAR 286 MİLYON 534 BİN TL

OVP'ye göre Saray'a sadece 2026 yılı için 21 milyar 286 milyon 534 bin TL ayrıldı. Bu rakam geçen sene 16 milyar 928 milyon 146 bin lira idi. Ödenek geçen seneye kıyasla yüzde 26 oranında artırılacak.

OVP'de 2026 yıl sonu için öngörülen enflasyon yüzde 16 iken bütçe artışı 10 puan üzerinde oldu. Söz konusu rakam ile günlük harcama 58 milyon liraya çıkacak. Önerilen bütçenin 11 milyar 721 milyon 931 bin TL'si mal ve hizmet alımlarına ayrıldı.

2027 İÇİN 23 MİLYAR 616 MİLYON 950 BİN

Saray'ın personel gideri ise 4 milyar 502 milyon 933 bin TL olarak görüldü. OVP'de 2027 yılı için ise 23 milyar 616 milyon 950 bin liralık ödenek öngörüldü.