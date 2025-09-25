Karahan açıkladı: Enflasyon hedefinde sapma olursa 'duruş' sıkılaşacak

Karahan açıkladı: Enflasyon hedefinde sapma olursa 'duruş' sıkılaşacak
Yayınlanma:
Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyonda ara hedefte sapma olması halinde sıkılaşmaya gidileceğini açıkladı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, ABD’nin New York kentinde yatırımcılarla bir araya geldi. TCMB’nin resmi internet sitesinde de yayımlanan sunumda Karahan, para politikasına ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu. Karahan, fiyat istikrarı sağlanana dek sıkı para politikası duruşunun devam edeceğini, bu yaklaşımın da talep, kur ve beklentiler üzerinden dezenflasyon sürecini destekleyeceğini ifade etti.

OVP’NİN DEZENFLASYONA KATKISI

2023/09/08/banka-faiz.jpg

Orta Vadeli Program’da (OVP) yer alan makroekonomik çerçevenin, dezenflasyon sürecine katkı sunacağını söyleyen Karahan, uyumlu politikaların önemli olduğunu ifade etti.

FAİZ KARARLARINDA İHTİYATLI DURUŞ

Politika faiziyle ilgili alınacak kararların; enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilim ve beklentiler doğrultusunda belirleneceğini kaydeden Karahan, kararların ara hedeflerle uyumlu ve dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde alınacağını söyledi.

Son dakika | Merkez Bankası anketi açıklandı: Enflasyon tahmini arttı!Son dakika | Merkez Bankası anketi açıklandı: Enflasyon tahmini arttı!

Ayrıca, faiz adımlarının toplantı bazlı ve temkinli bir anlayışla uygulanacağını belirtti.

GEREKİRSE EK SIKILAŞTIRMA

2023/09/16/bankafaiz1.jpeg

Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin şekilde sapması halinde, para politikasının daha da sıkılaştırılacağını dile getiren TCMB Başkanı, mevcut göstergelerin ise dezenflasyonun devam edeceğine işaret ettiğini açıkladı.

Son dakika | Cevdet Yılmaz OVP'yi açıklıyor: Sapma yok dedi ama enflasyon hedefi yükseltildiSon dakika | Cevdet Yılmaz OVP'yi açıklıyor: Sapma yok dedi ama enflasyon hedefi yükseltildi

HİZMET ENFLASYONU VE REZERVLER

Karahan, okula dönüş döneminin etkisiyle hizmet enflasyonunda aylık artış beklendiğini de bildirdi. Bunun yanında, sıkı para politikası duruşunun rezervleri güçlendirdiğini vurguladı.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

İnsanlıktan utandıran görüntüler: Ordudan mezun olan kadınlar hayvanları canlı canlı yedi
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Tesla yenilgiyi kabul etti: Arabalarından neleri kaldırıyor?
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor: İşte en çok arıza veren otomobiller
İşte en çok arıza veren otomobiller
Bu otomobillerin yolu sanayiden düşmüyor
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor: İşte muhtemel yeni sahibi
İşte muhtemel yeni sahibi
690 mağazası bulunan giyim devi satılıyor
13 bin 750 turist aynı gün Kuşadası'na akın etti
13 bin 750 turist aynı gün Kuşadası'na akın etti
İstanbul'un 24 ilçesine uyarı: Elektrikler kesilecek
Sadettin Saran mahkemeyi açıkladı: Çıkacak karar sonrası ne yapacağını duyurdu
Sadettin Saran mahkemeyi açıkladı: Çıkacak karar sonrası ne yapacağını duyurdu
Sağlıkta çığır açtılar: Çorum'da hastanede 'okunmuş kek' dağıtıldı!
Doğukan Güngör veda etti
Doğukan Güngör veda etti
Okan Buruk'a veda mı? Galatasaraylı yöneticinin görüştüğü ünlü teknik direktörü açıkladı
Okan Buruk'a veda mı? Galatasaraylı yöneticinin görüştüğü ünlü teknik direktörü açıkladı
Ekonomi
Dolar ve euro güne yüksek başladı
Dolar ve euro güne yüksek başladı
Erken emeklilik için şartları açıkladı: Müjdeyi verdi
Erken emeklilik için şartları açıkladı: Müjdeyi verdi