Karahan açıkladı: Enflasyon hedefinde sapma olursa 'duruş' sıkılaşacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, ABD’nin New York kentinde yatırımcılarla bir araya geldi. TCMB’nin resmi internet sitesinde de yayımlanan sunumda Karahan, para politikasına ilişkin kritik değerlendirmelerde bulundu. Karahan, fiyat istikrarı sağlanana dek sıkı para politikası duruşunun devam edeceğini, bu yaklaşımın da talep, kur ve beklentiler üzerinden dezenflasyon sürecini destekleyeceğini ifade etti.

OVP’NİN DEZENFLASYONA KATKISI

Orta Vadeli Program’da (OVP) yer alan makroekonomik çerçevenin, dezenflasyon sürecine katkı sunacağını söyleyen Karahan, uyumlu politikaların önemli olduğunu ifade etti.

FAİZ KARARLARINDA İHTİYATLI DURUŞ

Politika faiziyle ilgili alınacak kararların; enflasyon gerçekleşmeleri, ana eğilim ve beklentiler doğrultusunda belirleneceğini kaydeden Karahan, kararların ara hedeflerle uyumlu ve dezenflasyonun gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde alınacağını söyledi.

Ayrıca, faiz adımlarının toplantı bazlı ve temkinli bir anlayışla uygulanacağını belirtti.

GEREKİRSE EK SIKILAŞTIRMA

Enflasyon görünümünün ara hedeflerden belirgin şekilde sapması halinde, para politikasının daha da sıkılaştırılacağını dile getiren TCMB Başkanı, mevcut göstergelerin ise dezenflasyonun devam edeceğine işaret ettiğini açıkladı.

HİZMET ENFLASYONU VE REZERVLER

Karahan, okula dönüş döneminin etkisiyle hizmet enflasyonunda aylık artış beklendiğini de bildirdi. Bunun yanında, sıkı para politikası duruşunun rezervleri güçlendirdiğini vurguladı.