Son dakika | Cevdet Yılmaz OVP'yi açıklıyor: Sapma yok dedi ama enflasyon hedefi yükseltildi
Son dakika... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Programı açıkladı. Yılmaz hedeflerden şaşma olmadığını söyledi ancak Resmi Gazete'de yayımlanan OVP'de enflasyon hedeflerinin yukarı çekildiği görülüyor.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, 2026-2028 dönemine ilişkin Orta Vadeli Program’ı (OVP) kamuoyuna açıkladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, konuşmasında Türkiye ekonomisinin benzer ülkelere kıyasla olumlu bir ayrışma gösterdiğini vurguladı. Ekonomi politikalarının kararlılıkla hayata geçirildiğini ifade eden Yılmaz, hedeflerden sapma yaşanmadığını ve dış şoklara karşı ekonominin dirençli bir duruş sergilediğini savundu. Öte yandan Resmi Gazete'de yayımlanan OVP hedeflerinde enflasyon hedeflerinin yükseltildiği görülüyor.

DEZENFLASYON SÜRECİ KESİNTİSİZ DEVAM EDİYOR

Enflasyonla mücadelede Haziran 2024 itibarıyla kararlı bir şekilde başlayan dezenflasyon sürecinin sürdürüldüğünü belirten Yılmaz, bu dönemde enflasyonun 42,5 puan gerilediğini ifade etti. Ana eğilim göstergelerinde ve beklentilerde yaşanan olumlu gelişmelerin, Eylül ayı ve yılın geri kalanı için de dezenflasyon sürecinin kesintisiz süreceğine işaret ettiğini aktardı.

BÜYÜME İSTİKRARINI KORUYOR

Yılmaz, 2025 yılının ilk yarısında Türkiye'nin milli gelir büyümesinin yüzde 3,6 oranında gerçekleştiğini ve bu büyümenin, uygulanan dezenflasyon politikalarının sonucu olduğunu kaydetti. İç talebin dengeli bir şekilde yönetildiğini vurgulayan Yılmaz, sürdürülebilir ve sağlıklı bir büyüme yapısının korunduğunu belirtti. Ekonominin aşırı ısınmasına izin verilmediğini söyleyen Yılmaz, elde edilen verilerin dezenflasyonla birlikte dengeli büyümenin sağlandığını ortaya koyduğunu dile getirdi.

CARİ AÇIK TARİHİ ORTALAMANIN ALTINDA

Yılmaz, cari işlemler açığının bir dönem 59,7 milyar dolar ile yüzde 6,9 seviyelerine kadar yükseldiğini, ancak uygulanan ekonomi politikaları sayesinde bu oranın tarihi ortalamaların altına çekildiğini belirtti. Cari açığın düşmesiyle birlikte Türkiye'nin dış finansman ihtiyacının da önemli ölçüde azaldığını ifade etti. Bu iyileşmenin sürdürüleceğini ve cari dengede kalıcılığın sağlanacağını vurguladı.

KKM HESAPLARI 2026'DA SONA ERECEK

Türk Lirası'na olan güvenin artışıyla birlikte TL mevduatların toplam mevduat içerisindeki payı yüzde 60,7 seviyesine yükselmiş durumda. Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarının ise toplam içindeki payı yüzde 1,7’ye kadar geriledi. Yılmaz, KKM uygulamasının 2026 yılı itibarıyla tamamen sonlandırılmış olacağını açıkladı.

REZERVLERDE TARİHİ SEVİYELER GÖRÜLDÜ

Brüt döviz rezervlerinde son iki yılda önemli bir artış yaşandığını belirten Yılmaz, 80 milyar dolarlık artışla birlikte Merkez Bankası’nın rezervlerinin Ağustos ayı itibarıyla 178,4 milyar dolara ulaştığını ifade etti. Ülkenin kredi risk priminde (CDS) de önemli bir düşüş yaşandığını ve ekonomik güvenin arttığını vurguladı.

KİŞİ BAŞINA MİLLİ GELİR 17 BİN DOLARI AŞTI

Türkiye ekonomisinin yapısal reformlar ve güçlü para politikaları sayesinde sağlam bir zemine oturduğunu ileri süren Yılmaz, 2025 yılı sonunda milli gelirin 1,5 trilyon doların üzerine çıkacağını, kişi başına düşen gelirin ise ilk kez 17 bin doların üzerine ulaşacağını açıkladı. Enflasyondaki gerileme, cari açıktaki daralma, rezerv artışı ve TL’ye artan güvenin bu başarının göstergeleri olduğunu dile getirdi.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

