Son dakika | Merkez Bankası anketi açıklandı: Enflasyon tahmini arttı!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Piyasa Katılımcıları Anketi'nin Eylül 2025 dönemine ait sonuçlarını yayımladı. Bu kapsamda yıl sonuna ilişkin döviz kuru, enflasyon, faiz ve büyüme tahminleri belli oldu.

ENFLASYON BEKLENTİSİNDE SINIRLI ARTIŞ

Ankete katılan piyasa temsilcilerinin cari yıl sonu TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) beklentisi, önceki ayki yüzde 29,69 seviyesinden yüzde 29,86'ya yükseldi.

Gelecek 12 ay için enflasyon tahmini, bir önceki anket dönemindeki yüzde 22,84 seviyesinden yüzde 22,25’e gerileyerek aşağı yönlü revize edildi.

24 ay sonrasına dair TÜFE beklentisi ise önceki ay yüzde 16,92 iken, bu ay yüzde 16,78 seviyesine indi.

FAİZ TAHMİNLERİ GERİLEDİ

Ekonomistler faiz kararına ne dedi? CHP ve enflasyon etkisi...

Katılımcılar, BIST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşacak cari ay sonu gecelik faiz oranını bir önceki dönemde yüzde 42,85 olarak öngörürken, eylül anketinde bu oran yüzde 40,48 seviyesine çekildi.

Ayrıca, TCMB'nin Eylül ayı Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında belirleyeceği politika faizi oranı beklentisi bu dönemde yüzde 40,56 olarak açıklandı.

DOLAR/TL BEKLENTİSİ GERİLEDİ

Eylül anketinde, katılımcıların 2025 yıl sonu için dolar/TL kuru tahmini, önceki anketteki 43,96 TL seviyesinden 43,85 TL'ye düştü.

Buna karşın, 12 ay sonrası için döviz kuru beklentisi yükseliş gösterdi. Önceki ay 48,36 TL olan tahmin, bu ay 48,96 TL'ye çıktı.

2025 BÜYÜME BEKLENTİSİ

Ankete katılan ekonomistler ve finansal kurumlar, 2025 yılı Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) büyüme beklentisini yukarı yönlü güncelledi. Önceki ankette yüzde 2,9 olan büyüme tahmini, eylül döneminde yüzde 3,2 olarak belirlendi.

Öte yandan, 2026 yılı büyüme öngörüsü önceki ankette olduğu gibi bu dönemde de yüzde 3,7 seviyesinde sabit kaldı.