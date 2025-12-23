Fiyatı rekora koşunca kimse alamadı! Yılbaşının vazgeçilmezi tezgahta kaldı

Fiyatı rekora koşunca kimse alamadı! Yılbaşının vazgeçilmezi tezgahta kaldı
Yayınlanma:
Yılbaşına sayılı günler kala, Diyarbakır’da bulunan kanatlı hayvan pazarındaki hindi satışları esnafın beklentisini karşılamadı. Hindi satıcıları, geçtiğimiz yıla kıyasla satışların ciddi biçimde düştüğünü ifade ederek “Geçen sene günlük 50 tane hindi satıyorduk, şimdi akşama kadar 3-4 tane satabiliyoruz. Her şey pahalandı, kimse alamıyor” ifadelerini kullandı.

Diyarbakır’ın merkez Yenişehir ilçesinde yer alan kanatlı hayvan pazarında hindi satışları geçtiğimiz yıla kıyasla önemli oranda düştü. Esnaf, artan fiyatlar ve alım gücündeki gerilemenin satışları olumsuz etkilediğini belirtti.

Bu kez iktidarın içinden geldi: Emekli ve memura refah payı talebi!Bu kez iktidarın içinden geldi: Emekli ve memura refah payı talebi!

Hindi satışı yapan Hakan Gücenik, yılbaşına az bir süre kalmasına rağmen piyasada durgunluk yaşandığını vurgulayarak “Sayılı günler kaldı ama iş yok, müşteri yok. Geçen yıl bu seneye göre daha iyiydi. Şu an günde ortalama 10 tane ya satıyoruz ya satmıyoruz. Eski yıllarda 200 taneye kadar sattığımız oluyordu” sözlerini sarf etti.

Hindi fiyatlarının yükselmesinin satışları doğrudan etkilediğini kaydeden Gücenik, “Eskiden 150-200 liraya alınan hindi bugün 3 bin 500-4 bin lira. İnsanlar bir hindiye bu parayı vereceğine evine erzak almayı tercih ediyor” açıklamasında bulundu.

hindi.jpg

“HER ŞEY PAHALANDI, KİMSE ALAMIYOR”

Bir diğer satıcı Remzi Erpek ise, “Bu sene gerçekten boş. Ekmek parası zor çıkıyor. Geçen sene günlük 50 tane hindi satıyorduk, şimdi akşama kadar 3-4 tane satabiliyoruz. Her şey pahalandı, kimse alamıyor” ifadelerini kullanarak “Tabi hem fiyatlar hem bu enflasyondur. Hayat şartları zorlaşmış. Bir evin kirası 22 milyar para olmuş, şimdi adam gelip hindi alır mı sence?” dedi.

hindi3.jpg

“NORMAL BİR GÜN GİBİ GEÇİYOR YILBAŞIMIZ”

Satıcı Fatih Erpek ise yılbaşı öncesi yaşanan hareketliliğin artık görülmediğini ifade ederek “Eski yıllarda süperdi, iş oluyordu, alışveriş çok iyiydi ama şimdi yok. Geçen yıl biraz daha iyiydi ama bu sene durgundur. Piyasa durgundur, iş olmuyor. Yani normal gün gibi geçiyor yılbaşımız. Eskiden yılbaşı yaklaştığı zaman bir iki gün kaldığı zaman günde mesela 30 tane, 40 tane satabiliyorduk. Şimdi en fazla 10 tane, 15 tane. Fiyatlar pahalıdır vallahi” sözlerini sarf etti.

Hindi almaya gelen Mehmet Halil Kaya da, fiyatların yüksek olduğunu kaydetti ve “Alabilen alıyor ama alamayan çok insan var. Ekonomi bozuk. Temennimiz herkesin yiyebileceği fiyatlar olması” ifadelerini kullandı.

Bu rapor asgari ücret masasını sallar: Boşa koyduk dolmadı... Dolusu zaten yokBu rapor asgari ücret masasını sallar: Boşa koyduk dolmadı... Dolusu zaten yok

Bir diğer vatandaş Aziz Kartal ise 2 bin 100 liraya hindi aldığını belirterek, “Fiyatlar çok ucuz değil ama çok pahalı da değil. Etle kıyaslayınca daha mantıklı geliyor. Ben yılbaşı dışında da çocuklarım için alıyorum” sözlerini sarf etti.

Kaynak:ANKA

Türk giyim markası satıldı: Yüzlerce mağazası var
Türk giyim markası satıldı: Yüzlerce mağazası var
Otomobillerde yuvarlak direksiyon tarihe karışıyor!
Otomobillerde yuvarlak direksiyon tarihe karışıyor!
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Ayda 66 bin TL kazanç sağlıyor: Bankalar rekabeti kızıştırdı!
Ayda 66 bin TL kazanç sağlıyor: Bankalar rekabeti kızıştırdı!
Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı
Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı
Dünya Bankası verileri açıkladı! Türkiye zirveye yerleşti
Dünya Bankası verileri açıkladı!
Türkiye zirveye yerleşti
Sakın burada durup fotoğraf çekmeyin: 13 bin lira cezası var
Sakın burada durup fotoğraf çekmeyin: 13 bin lira cezası var
30 fabrikayı sattı, pişman olmadı: Murat Ülker sırrını açıkladı
Başvurular için süre doluyor! Son tarih açıklandı
Başvurular için süre doluyor! Son tarih açıklandı
33 milyon kişiyi ilgilendiriyor: 1 Ocak'tan sonra her şey değişecek
Ekonomi
Bu kez iktidarın içinden geldi: Emekli ve memura refah payı talebi!
Bu kez iktidarın içinden geldi: Emekli ve memura refah payı talebi!
Türk giyim markası satıldı: Yüzlerce mağazası var
Türk giyim markası satıldı: Yüzlerce mağazası var