Halk çift haneli enflasyon altında inim inim inlerken Şimşek'in paylaşımı akıllara durgunluk verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), eylül ayına ilişkin sektörel enflasyon beklentilerini yayımladı. Rapor, hanehalkı ve reel sektör tarafında beklentilerde sınırlı bir gerileme olduğunu ortaya koyarken, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek bu tabloyu “iyileşme” olarak değerlendirdi. Ancak enflasyon oranı hala çok yüksek.

ENFLASYON BEKLENTİSİ HALEN ÇOK YÜKSEK

TCMB verilerine göre, 12 ay sonrası için yıllık enflasyon beklentisi hanehalkında yüzde 54’ten yüzde 53’e indi. Önümüzdeki 12 ayda enflasyonun düşeceğini bekleyen hanehalkı oranı da yüzde 27,6’dan yüzde 27,4’e geriledi.

Reel sektörün beklentisi de sınırlı bir düşüş gösterdi; 12 ay sonrası için tahmin yüzde 37,7’den yüzde 36,8’e indi.

ŞİMŞEK MEMNUN

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, sosyal medya platformu X’te yaptığı açıklamada, enflasyon beklentilerindeki iyileşmeyi öne çıkardı:

“Enflasyon beklentilerindeki düşüş eylülde de devam etti. 12 ay sonrası beklenti, geçen yılın aynı dönemine göre hanehalkında 18,6 puan, reel sektörde 14,3 puan geriledi. Piyasa katılımcılarının beklentisi ise 5,2 puan iyileşerek yüzde 22,3 oldu. Beklentilerdeki iyileşme, mali disiplin ve yapısal reformlar dezenflasyon sürecini desteklemeyi sürdürüyor.”

MERKEZ BANKASI'NDAN 'ENFLASYONDA SAPMA OLURSA...' AÇIKLAMASI

TCMB Başkanı Fatih Karahan ise New York’ta yatırımcılarla yaptığı görüşmede, enflasyonda ara hedeflere ulaşılamazsa para politikasının daha da sıkılaştırılacağını söyledi. Karahan, fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı duruşun devam edeceğini, bu yaklaşımın kur, talep ve beklentiler üzerinden dezenflasyon sürecini destekleyeceğini vurguladı.

Her ne kadar beklentilerde kısmi bir iyileşme olsa da, hanehalkının yüzde 53’lük enflasyon tahmini ve reel sektörün yüzde 36,8’lik beklentisi hâlâ çok yüksek seviyelerde.