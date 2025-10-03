Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) eylül ayı enflasyonunu açıkladı. Buna göre Tüketici Fiyat Endeksi (E-TÜFE) aylık bazda yüzde 3,79 arttı. Yıllık enflayon yüzde 63,23 olarak gerçekleşti.

ENAG ağustos ayı enflasyonunu yüzde 3,23 yıllık enflasyonu da %65,49 olarak açıklamıştı.

ENAG kritik temmuz ayı enflasyonunu aylık yüzde 3,75 yıllık 65,15 olarak, haziran ayı enflasyonunu yüzde % 3,05 olarak açıklamıştı.

ENAG ve Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı veriler arasındaki makas ise sürüyor. TÜİK nadir rastlanır bir biçimde bu sefer aylık enflasyonda ENAG verisi ile benzer bir oran açıkladı.

TÜİK aylık enflasyonu yüzde 3,23, yıllığı da 33,29 olarak açıkladı.

TÜİK ağustosta aylık enflasyonu 2,04, yıllık enflasyonu 32,95 olarak açıklamıştı.

Temmuzda aylık enflasyon 2,06 olurken, yıllık enflasyon 33,52 olarak gerçekleşmişti.