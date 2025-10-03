Enflasyon verisi TCMB'nin faiz kararını nasıl etkiler? Capital Economics'ten çarpıcı tahmin

Yayınlanma:
TÜİK'in eylül enflasyon verilerini paylaşmasının ardından gözler Merkez Bankası'na çevrildi. Capital Economics'ten TCMB'nin faiz konusunda atacağı adımla ilgili çarpıcı bir tahmin geldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) eylül ayı enflasyonunu açıkladı. Açıklanan veri, yıl sonu için yüzde 29'u hedefleyen ekonomi yönetiminin hedefinin üzerinde gelirken, gözler Merkez Bankası'nın vereceği faiz kararın çevrildi.

TÜİK tarafından açıklanan Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık yüzde 3,23, yıllık yüzde 33,29 olarak gerçekleşti.

GIDA FİYATLARI DİKKAT ÇEKTİ

2021/12/03/enflasyon.jpg

Bu oran, ağustos ayındaki 2,06'lık aylık enflasyonun ve beklentilerin üzerinde oldu. Ekonomistlerin enflasyonun düşmeye devam edeceği yönündeki beklentileri böylece boşa düştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 23 Ekim'de politika faizini açıklayacak. Beklentinin üzerinde gelen enflasyon verilerinin faiz kararını ne şekilde etkileyeceği merak konusu.

Erdoğan'ın memnun olmaması için sebep yok: Enflasyon en düşük, rezervler rekor seviyede, işsizlik tek haneli...Erdoğan'ın memnun olmaması için sebep yok: Enflasyon en düşük, rezervler rekor seviyede, işsizlik tek haneli...

Capital Economics'ten dikkat çeken bir tahmin geldi. Capital Economics enflasyondaki yükselişte gıda fiyatlarındaki oynaklığın etkili olduğunu, çekirdek enflasyondaki düşüşün ise TCMB’nin faiz indirimlerine devam etmesine zemin hazırladığını vurguladı.

DÜŞÜŞ AÇIKLADI

Enflasyondaki yükselişin büyük ölçüde gıda fiyatlarının oynaklığından kaynaklandığına işaret eden Capital Economics Kıdemli Ekonomisti Jason Tuvey, enflasyonun daha sağlıklı bir göstergesi olan çekirdek enflasyonun düşüşünü sürdürdüğüne dikkati çekti.

Şimşek'ten ilk açıklama: TÜİK bu veriyi niye açıkladı? Gerçek desen değil hedef desen tutmadı...Şimşek'ten ilk açıklama: TÜİK bu veriyi niye açıkladı? Gerçek desen değil hedef desen tutmadı...

Tuvey, bu durumun merkez bankacılarının faiz indirimlerine devam etme konusunda kendilerine güvenmelerini sağlayacağını söyledi.

Mevcut durumda yüzde 40,50 olan politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yıl sonuna kadar yüzde 35,50'ye düşürülmesi bekleniyor.

Kaynak:Halk TV Ekonomi Servisi

